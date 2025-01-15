TikTok закриє доступ для користувачів у США. Названо дату

Користувачі, які намагатимуться відкрити TikTok, побачать спливаюче повідомлення, що спрямує їх на веб-сайт із інформацією про заборону додатка

Китайський відеохостинг TikTok планує закрити свій додаток для користувачів у США вже цієї неділі, 19 січня, коли може набути чинності федеральна заборона на додаток. Про це повідомляє Reuters за посиланням на джерела.

Закон про заборону TikTok у США передбачає заборону лише на нові завантаження TikTok з магазинів додатків Apple та Google, тоді як на смартфонах, де він уже встановлений, застосунок мав би працювати у звичайному режимі принаймні ще деякий час.

Однак у повідомленні йдеться, що користувачі, які намагатимуться відкрити TikTok, побачать спливаюче повідомлення, що спрямує їх на веб-сайт із інформацією про заборону додатка. Користувачам також буде надана можливість скачати дані свого акаунту.

Джерела Reuters зазначили, що така процедура зупинки роботи TikTok не вимагає довготривалої підготовки. Якщо пізніше заборону на роботу TikTok у США буде скасовано, компанія зможе відновити її за відносно короткий час.

До слова, президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є кульмінацією багаторічних спроб Вашингтону обмежити діяльність TikTok, пов’язаного з Китаєм. А втім, закон не призведе до негайного блокування TikTok. ByteDance матиме близько року, щоб продати TikTok західній компанії, а якщо цього не захоче або зможе – сервіс заборонять на всій території Сполучених Штатів.

Водночас у відео, опублікованому на платформі незабаром після того, як Байден підписав законопроєкт, генеральний директор TikTok Шоу Чу заявив, що він впевнений у перемозі в суді.

Також повідомлялося, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

Наприкінці грудня, обраний президент США Дональд Трамп виступив за те, щоби TikTok продовжував працювати в Сполучених Штатах принаймні на деякий час. Заява обраного президента перед натовпом у Феніксі стала одним із найсильніших меседжів про те, що він виступає проти можливого виходу TikTok з ринку США. Він озвучив свою позицію після того, як на початку тижня провів зустріч з генеральним директором TikTok.

Нагадаємо, що користувачі TikTok у США активно переходять на інший китайський застосунок – RedNote, адже бояться заборони TikTok у країні. Такі користувачі називають себе «біженцями TikTok» – вони зробили RedNote найбільш завантажуваною програмою в Apple App Store у США по початку 2025 року.

RedNote – це конкурент TikTok, який популярний серед молоді в Китаї і на Тайвані і має вигляд комбінації TikTok та Instagram. Багато контенту у RedNote присвячено життю молодих мешканок міст, які обмінюються порадами про життя, моду, побачення, їжу тощо.