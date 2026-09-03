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Рада створила три тимчасові слідчі комісії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада створила три тимчасові слідчі комісії
Одна з ТСК розслідуватиме можливі порушення у сфері безпеки населення в період дії воєнного стану, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст
фото: shutterstock

Парламентарі підтримали створення трьох ТСК

Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада проголосувала за створення трьох тимчасових комісій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Раду.

Парламент проголосував за створення:

  • Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме можливі порушення у сфері безпеки населення в період дії воєнного стану, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст (№ 15561). «За» проголосували 256 народних депутатів.

Основними завданнями цієї комісії є розслідування обставин щодо захищеності критичної інфраструктури, наприклад, перевірка стану виконання державних та регіональних програм енергетичної стійкості та автономного функціонування об’єктів, перевірка законності та ефективності використання коштів бюджетів та міжнародної допомоги. 

  • Тимчасової спеціальної комісії з питань створення системи військової юстиції України (№15353). «За» проголосували 247 народних депутатів.

На цю Тимчасову спеціальну комісію поклали обовʼязки із організації підготовки, попереднього опрацювання та доопрацювання законопроєктів і проєктів інших актів Верховної Ради, що стосуються створення у системі військової юстиції – військових судів, військових прокуратур та військової поліції. 

  • Тимчасової спеціальної комісії для підготовки питань щодо стану північних прикордонних територій України та наслідків Чорнобильської катастрофи (№15392). «За» проголосували 255 народних депутатів.

На цю комісію поклали такі завдання: вивчення та аналіз питань щодо стану північних прикордонних територій України і території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також 3 вересня Верховна Рада позбавила мандатів двох депутатів з партії «Слуга народу». Йдеться про Андрія Жупанина та Остапа Шипайла.

Теги: Верховна Рада

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