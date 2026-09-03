Рада створила три тимчасові слідчі комісії

Одна з ТСК розслідуватиме можливі порушення у сфері безпеки населення в період дії воєнного стану, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст

Парламентарі підтримали створення трьох ТСК

Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада проголосувала за створення трьох тимчасових комісій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Раду.

Парламент проголосував за створення:

Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме можливі порушення у сфері безпеки населення в період дії воєнного стану, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст (№ 15561). «За» проголосували 256 народних депутатів.

Основними завданнями цієї комісії є розслідування обставин щодо захищеності критичної інфраструктури, наприклад, перевірка стану виконання державних та регіональних програм енергетичної стійкості та автономного функціонування об’єктів, перевірка законності та ефективності використання коштів бюджетів та міжнародної допомоги.

Тимчасової спеціальної комісії з питань створення системи військової юстиції України (№15353). «За» проголосували 247 народних депутатів.

На цю Тимчасову спеціальну комісію поклали обовʼязки із організації підготовки, попереднього опрацювання та доопрацювання законопроєктів і проєктів інших актів Верховної Ради, що стосуються створення у системі військової юстиції – військових судів, військових прокуратур та військової поліції.

Тимчасової спеціальної комісії для підготовки питань щодо стану північних прикордонних територій України та наслідків Чорнобильської катастрофи (№15392). «За» проголосували 255 народних депутатів.

На цю комісію поклали такі завдання: вивчення та аналіз питань щодо стану північних прикордонних територій України і території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також 3 вересня Верховна Рада позбавила мандатів двох депутатів з партії «Слуга народу». Йдеться про Андрія Жупанина та Остапа Шипайла.