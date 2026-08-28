Помер нардеп I скликання, засновник сучасної держави Україна Дзюба

Микола Дзюба у 1986 році брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Дзюба брав участь в проголошенні Акта Незалежності України у 1991 році

Помер народний депутат України I скликання, засновник сучасної держави Україна Микола Дзюба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Пресслужба Ради не розкрила деталі смерті Дзюби.

«Микола Григорович народився 12 листопада 1946 року. У 1986 році брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Як народний депутат України I скликання працював над питаннями соціальної політики. Був головою підкомісії з питань розвитку сфери послуг, секретарем Комісії у питаннях соціальної політики та праці», – йдеться у повідомленні.

Рада додала: «Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Миколу Григоровича. Вічна пам’ять».

Що відомо про Миколу Дзюбу

Микола Дзюба народився 12 листопада 1946 року в селі Сувид на Вишгородщині Київської області в селянській родині. Він здобув повну середню освіту. Трудовий шлях розпочав у 1964 році слюсарем-сантехніком у військовій частині, а згодом проходив строкову службу в армії. З 1968 року працював водієм автотранспортного підприємства в Києві. Як представника робітничої професії виборці згодом висунули його кандидатом у депутати.

У 1989 році Дзюба балотувався до Верховної Ради СРСР. 18 березня 1990 року в другому турі виборів він здобув мандат народного депутата України I скликання в Оболонському виборчому округу № 11 у Києві, отримавши 42,53% голосів.

У парламенті Дзюба входив до опозиційного об'єднання «Народна Рада», яке протистояло комуністичній більшості та відстоювало державну незалежність України. Він брав участь в ухваленні Декларації про державний суверенітет України у 1990 році та Акта проголошення Незалежності України у 1991 році.

У Верховній Раді I скликання Дзюба займався питаннями соціальної політики. Він був секретарем Комісії з питань соціальної політики та праці, а також очолював підкомісію з питань розвитку сфери послуг. На виборах 1994 року Дзюба висувався кандидатом в Оболонському округу № 10, однак зняв свою кандидатуру. Після завершення депутатських повноважень працював референтом-консультантом Міжнародного фонду гуманітарних та економічних зв'язків України з Росією.

Микола Дзюба був одружений та мав двох дітей. За радянських часів його нагородили орденами «Знак Пошани» та «Трудова Слава» III ступеня.