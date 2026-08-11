Відстрочка для батька, якщо мати за кордоном: зареєстровано законопроєкт

Нардеп пропонує не мобілізувати єдиного з батьків, який живе з дитиною в Україні

Верховна Рада пропонує розширити перелік підстав для відстрочки від мобілізації. Зокрема, право на неї можуть отримати батьки, які самостійно виховують дитину в Україні через тривале перебування другого з батьків за кордоном.

Відповідний законопроєкт №15494 зареєстрували у парламенті 10 серпня 2026 року. Про це пише «Главком». Його автор – народний депутат Георгій Мазурашу. Станом на 11 серпня текст законопроєкту на сайті Ради відсутній, тому запропоновані зміни поки що не є чинними нормами.

За задумом автора, один із батьків зможе отримати відстрочку, якщо другий із них постійно проживає за межами України або перебуває за кордоном щонайменше 90 днів протягом року. Йдеться про ситуації, коли дитина фактично залишається в Україні з одним із батьків.

«Дитина, яка залишається в Україні і росте лише з одним із батьків, і так вже є фактично постраждалою. Тож розглядати варіант мобілізувати єдину найближчу для дитини рідну людину, яка є поруч в Україні, – не гуманно», – пояснив Мазурашу у соцмережах.

Варто зазначити, що законопроєкт №15494 поки що лише зареєстрований у Верховній Раді. Це означає, що запропоновані ним правила ще не діють і не дають автоматичного права на відстрочку.

До слова, військовозобов’язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. При цьому попередня відстрочка діятиме до ухвалення рішення за новою заявою.