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Росія ухвалила закон про вилучення закордонних паспортів на кордоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія ухвалила закон про вилучення закордонних паспортів на кордоні
Якщо громадянин РФ не здав паспорт, то він визнається недійсним і також підлягає вилученню на прикордонному контролі
фото з відкритих джерел

Згідно з документом, співробітники прикордонного контролю ФСБ зможуть вилучати закордонні паспорти у росіян, яким закрито виїзд за кордон

В Росії Держдума прийняла закон, що розширює повноваження прикордонників у роботі із закордонними паспортами громадян, які виїжджають за кордон. Про це повідомляють росЗМІ.

Згідно з документом, співробітники прикордонного контролю ФСБ зможуть вилучати закордонні паспорти у росіян, яким закрито виїзд за кордон.

Паспорт підлягає «вилученню в межах компетенції судом, слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації, виконавчої влади сфері внутрішніх справ та її територіальними органами, прикордонними органами федеральної служби безпеки, митними органами», – йдеться у законі.

Ця вимога поширюється на тих, хто не обмежений у праві на виїзд, оскільки є підозрюваним, залучений як обвинувачений, засуджений за скоєння злочину, або «ухиляється від зобов'язань, накладених судом», зазначено у законі.

Військовозобов'язані й з цих підстав обмежені у праві виїхати з Росії, згідно із законом, будуть зобов'язані здати закордонні паспорти до органу, який видав документ (як правило, це МВС). Якщо ж громадянин не здав паспорт, то він визнається недійсним і також підлягає вилученню на прикордонному контролі, випливає із закону.

Крім того, російський уряд хоче дозволити вилучення паспортів у тих, хто за трудовим договором може мати доступ до держтаємниці. За законом, заборонити виїжджати з РФ можуть на п'ять років з моменту останньої взаємодії з держтаємницею. Проте спеціальна Міжвідомча комісія із захисту державної таємниці може продовжити цей термін.

Фактично нова версія закону дає право органам влади вилучати паспорти, якщо у них виникнуть сумніви щодо справжності документів.

Нагадаємо, у березні стало відомо про вилучення закордонних паспортів у чиновників та співробітників держкомпаній – переважно суддів та силовиків. Чиновників прямо просили здавати документи на зберігання до ФСБ або спеціальний відділ за місцем роботи.

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Теги: росія паспорт закон

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