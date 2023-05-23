Росія ухвалила закон про вилучення закордонних паспортів на кордоні

Якщо громадянин РФ не здав паспорт, то він визнається недійсним і також підлягає вилученню на прикордонному контролі

Згідно з документом, співробітники прикордонного контролю ФСБ зможуть вилучати закордонні паспорти у росіян, яким закрито виїзд за кордон

В Росії Держдума прийняла закон, що розширює повноваження прикордонників у роботі із закордонними паспортами громадян, які виїжджають за кордон. Про це повідомляють росЗМІ.

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Згідно з документом, співробітники прикордонного контролю ФСБ зможуть вилучати закордонні паспорти у росіян, яким закрито виїзд за кордон.

Паспорт підлягає «вилученню в межах компетенції судом, слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації, виконавчої влади сфері внутрішніх справ та її територіальними органами, прикордонними органами федеральної служби безпеки, митними органами», – йдеться у законі.

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Ця вимога поширюється на тих, хто не обмежений у праві на виїзд, оскільки є підозрюваним, залучений як обвинувачений, засуджений за скоєння злочину, або «ухиляється від зобов'язань, накладених судом», зазначено у законі.

Військовозобов'язані й з цих підстав обмежені у праві виїхати з Росії, згідно із законом, будуть зобов'язані здати закордонні паспорти до органу, який видав документ (як правило, це МВС). Якщо ж громадянин не здав паспорт, то він визнається недійсним і також підлягає вилученню на прикордонному контролі, випливає із закону.

Крім того, російський уряд хоче дозволити вилучення паспортів у тих, хто за трудовим договором може мати доступ до держтаємниці. За законом, заборонити виїжджати з РФ можуть на п'ять років з моменту останньої взаємодії з держтаємницею. Проте спеціальна Міжвідомча комісія із захисту державної таємниці може продовжити цей термін.

Фактично нова версія закону дає право органам влади вилучати паспорти, якщо у них виникнуть сумніви щодо справжності документів.

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Нагадаємо, у березні стало відомо про вилучення закордонних паспортів у чиновників та співробітників держкомпаній – переважно суддів та силовиків. Чиновників прямо просили здавати документи на зберігання до ФСБ або спеціальний відділ за місцем роботи.