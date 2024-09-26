Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі (фото)
Президент Зеленський вже вдруге зустрічається з Байденом
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Про це повідомляє «Голос Америки».
Під час зустрічі президент України має представити американському главі свій план перемоги.
Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США на чолі з лідером демократів та республіканців у сенаті Чаком Шумером і Мітчем Макконнеллом та ознайомив їх із ключовими пунктами плану перемоги.
Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні.
Як відомом президент України розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що знаходиться в штаті Пенсильванія.
Республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, підозрюючи зловживання урядовими ресурсами та втручання у вибори 2024 року.
До слова, президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні.
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