Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі (фото)

Зеленський має представити американському лідеру план перемоги України у війні проти РФ

Президент Зеленський вже вдруге зустрічається з Байденом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Про це повідомляє «Голос Америки».

Під час зустрічі президент України має представити американському главі свій план перемоги.

Президент України Володимир Зеленський фото: Голос Америки

Президент США Джо Байден фото: Голос Америки

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США на чолі з лідером демократів та республіканців у сенаті Чаком Шумером і Мітчем Макконнеллом та ознайомив їх із ключовими пунктами плану перемоги.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні.

Як відомом президент України розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що знаходиться в штаті Пенсильванія.

Республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, підозрюючи зловживання урядовими ресурсами та втручання у вибори 2024 року.

До слова, президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні.