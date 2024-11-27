В окупованому Криму лунають вибухи

Місцеві жителі повідомляють про масовану атаку безпілотниками та ракетами

У тимчасово окупованому Севастополі була вранці оголошена повітряна тривога, також чутно звуки вибухів. Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли про чотири десятки безпілотників та протикорабельні ракети Р-360 «Нептун».

За словами так званого «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва, вибухи пов'язані з тим, що російська протиповітряна оборона начебто відбиває атаку Збройних сил України.

«За попередньою інформацією вже збито дві повітряні цілі над акваторією в районі Північної сторони. Усі служби приведені в стан бойової готовності», – повідомив він.

О 8:42 було оголошено відбій повітряної тривоги, однак місцеві Telegram-канали повідомляють, що досі чують, як на аеродромі «Бельбек» стріляє російська ППО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може визнати окуповані території російськими. Зокрема, Київ готовий повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим.

Як повідомлялося, Меджліс кримськотатарського народу заявив, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів з питання завершення російсько-української війни має бути умова відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Натомість поступки територіями вважаються неприпустимими.

До слова, у тимчасового окупованому Криму періодично лунають вибухи та оголошується повітряна тривога.