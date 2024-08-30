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Росія відчуває значні труднощі під час торгівлі з Китаєм – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія відчуває значні труднощі під час торгівлі з Китаєм – Reuters
Китай залишається найбільшим торговим партнером Росії, забезпечуючи третину її зовнішньої торгівлі
фото з відкритих джерел

У серпні на ситуацію з торгівлею між країнами вплинуло посилення вимог до дотримання міжнародних санкцій проти РФ

Російські компанії дедалі частіше зіштовхуються із затримками платежів та зростанням витрат на транзакції з китайськими партнерами. Проблема значно загострилася цього місяця. Про це повідомляє Reuters.

Так, у серпні на ситуацію вплинуло посилення вимог до дотримання міжнародних санкцій проти РФ. Своєю чергою, вимоги змінились після того, як США пригрозили Китаю вторинними санкціями за співпрацю з Росією. Тоді китайські банки, особливо державні, почали масово припиняти операції з російськими компаніями, зокрема, затримуючи платежі на мільярди юанів.

«У той момент припинилися всі транскордонні платежі в Китай. Ми знайшли рішення, але це зайняло близько трьох тижнів, що дуже довго, за цей час обсяги торгівлі різко впали», – розповіло російське джерело Reuters, знайоме із ситуацією.

В умовах санкційного тиску, Китай залишається найбільшим торговим партнером Росії, забезпечуючи третину її зовнішньої торгівлі. Однак затримки в оплаті за імпортовані товари, включаючи й промислове обладнання, змушують російські компанії шукати альтернативні шляхи розв'язання проблеми. Видання зазначає, що деякі з них вдаються до купівлі золота, перевезення його в Гонконг, а потім конвертації у готівку. Це дозволяє обійти жорсткі вимоги китайських банків.

За інформацією джерел видання, такі заходи збільшують вартість транзакцій до 6%, що особливо критично для невеликих російських компаній, деякі з яких змушені зупинити свою діяльність.

Журналісти зауважили, що проблеми з платіжною системою можуть стати бар'єром для залучення нових інвестицій з Китаю, що є критичним для російського промислового сектору.

Видання приводить дані з дослідженням Інституту Китаю РАН. Вони показують, що нинішня ситуація з платежами з китайськими банками лише підсилює залежність Росії від Китаю, особливо у сфері постачання промислового обладнання, в якій Китай є провідним постачальником. Саме тому це матиме серйозні наслідки для російської економіки.

На 22% просіли прибутки нафтопереробних заводів, які не менше 10 разів зупиняли виробництво. Понад 26% прибутку втратили компанії роздрібної торгівлі, а якщо виключити автосалони, обвал став майже дворазовим – на 46,1%.

Російський бізнес втрачає рентабельність у міру того, як економіка сповільнюється, а в банківській системі наростають проблеми з транскордонними платежами.  У червні, російська промисловість просіла на 0,8% щодо червня, а у червні – на 1,5% щодо травня.

Як повідомлялося, економічна криза в Китаї турбує громадян. Пекін боїться вдаватися до більш сміливих заходів з підтримки економіки.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Зокрема, обмеження спрямовані на оборонний та металургійний комплекси, а також постачанням товарів подвійного призначення.

До слова, країни Центральної Азії та Кавказу за останні роки демонструють покращення економічної та торгівельної ситуації. Все це відбувається на тлі того, як Євросоюз та США намагаються посилити санкції проти Росії.

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Теги: Китай росія торгівля санкції економіка

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