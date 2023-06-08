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Медведчук може повернути свою арештовану яхту? Історія із активом отримала продовження

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Медведчук може повернути свою арештовану яхту? Історія із активом отримала продовження
Яхта Віктора Медведчука є однією з найбільших у світі, її орієнтовна вартість становить близько 8 млрд грн
фото: АРМА

Наразі яхта Віктора Медведчука перебуває у Хорватії, проте за декілька днів може піти у «вільне плавання»

Одна з найбільших у світі суперяхт Royal Romance, яка належить Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, може так і не припливти до українського берега, бо для збереження арешту українська сторона повинна кожні три місяці подавати хорватам відповідне обґрунтування. Про це йдеться в матеріалі «Дзеркала тижня».

Востаннє такі дані від України надходили на початку березня. Уже за декілька днів потрібно надати нове проте обґрунтування, але чиновники Національного агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) не квапляться.

Історія про плавучий актив Медведчука починається 2020 року, коли Медведчук задекларував офшорну компанію Fregata Marine Ltd, якій належить одна з найдорожчих у світі яхт – Royal Romance. Орієнтовна вартість судна – $200 млн. На початку повномасштабної війни яхта перебувала у Хорватії, і вже 16 березня 2022 року хорватські ЗМІ повідомили, що заарештували яхту Медведчука. Відповідно до хорватського законодавства, кожні три місяці необхідно подавати до суду обґрунтування необхідності подальшого арешту майна. Востаннє таку інформацію було надіслано компетентними органами України 7 березня 2023 року. За відсутності належного обґрунтування суд має право скасувати арешт.

Зазначимо, що під кінець 2022 року, як йдеться в матеріалі «Дзеркала тижня», українські медіа зазначили, що яхту обшукали представники американського ФБР, і тут же додали, що «огляд проведено і представниками АРМА». Проте присутність на борту АРМА не відповідає дійсності: аредставники Нацагентства хоч і перебували на території Хорватії, де арештована яхта Медведчука, але не змогли отримати доступ до судна.

«І замість того щоб зателефонувати в Київ до Офісу генпрокурора та спробувати бодай щось вирішити, вони просто погуляли «біля моря в ресторанах» і спокійно повернулися в Україну. Лише після повернення представники АРМА повідомили ОГП, що їх не пустили на яхту. А потім ще й дезінформували українські медіа, що обшуки вони теж провели», – пише видання.

Враховуючи, що українським законодавством не передбачений порядок реалізації майна, яке перебуває за кордоном або під юрисдикцією інших країн, АРМА розробило проєкт змін до відповідних постанов Кабміну («Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» і «Про затвердження порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах»). Проте цими постановами не передбачається серйозних змін у частині реалізації майна.

За версією АРМА, продати яхту Медведчука їм не дають не законодавчі прогалини, а Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 

«Дійсно, міністерство запропонувало доопрацювати цей порядок і нарешті передбачити прозорі аукціони для реалізації майна АРМА. Зокрема, МЕРТ подало пропозиції, де було передбачено таке: поширення кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсу на організаторів аукціонів з реалізації, можливість проведення конкурсу за наявності навіть одного претендента, а також можливість реалізації активів через «Прозорро.Продажі». Також запропонували дві моделі продажів: зазвичай через «Прозорро.Продажі», а у виняткових випадках (зокрема, якщо майно за кордоном) – через обраних організаторів торгів», – пише видання.

Для обох видів продажів визначаються базові вимоги (щодо підписання документів за результатами продажів, щодо вимог до переможців тощо), що дасть змогу мінімізувати можливі зловживання на торгах. А для організаторів торгів визначаються дуже розгорнуті та місткі критерії, які дозволяють перевірити їхню справжність, досвід роботи та інші показники, які впливають на спроможність продавати активи. Далі цей проєкт змін має бути направлений до Кабміну на затвердження під час наступного засідання. 

Проблема полягає в тому, що АРМА нині зосереджується на управлінні арештованим майном країни-агресорки, а також у виняткових випадках – на продажу зазначених активів. Увесь інший функціонал фактично забутий.

«Ледве дихає передача в управління майна, що належить українським бенефіціарам. Із трьох сотень конкурсів, про які на співбесіді заявив тимчасовий керівник АРМА Жоравович, управителями стали щодо максимум півтора десятка. Своєю чергою, питання розшуку активів, набутих злочинним шляхом, зникло з поля зору», – пише видання.

Зазначимо, що керівництво АРМА навесні 2022 року, після початку повномасштабної війни, започаткувало нову ініціативу – розпродаж російського майна, що перебуває під арештом в рамках розслідувань різних органів правопорядку. Це працювало доти, доки йшлося про активи в Україні. Проте робота з іноземними активами потребує законодавчих і нормативних зусиль, тож будь-які спроби продовжувати далі зупинилися. Відсутність Порядку щодо продажу майна, яке перебуває під арештом за кордоном, або принаймні притомних обґрунтувань його відсутності вже за кілька днів може дозволити хорватам відпустити актив Медведчука у вільне плавання.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах). 

Раніше повідомлялося, що яхту Медведчука продадуть з аукціону, а гроші підуть на підтримку України.

Теги: Віктор Медведчук майно арешт

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