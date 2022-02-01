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    Росія оприлюднила лист Лаврова на адресу США і Європи

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    Лавров хоче чітку відповідь на свої вимоги - Росія оприлюднила лист Лаврова на адресу США і Європи

    Лавров хоче чітку відповідь на свої вимоги

    фото: tass

    МЗС РФ вимагає пояснень щодо «гарантій безпеки»

    Міністерство закордонних справ Росії опублікувало лист глави відомства Сергія Лаврова своїм колегам із США, Канади і ряду європейських країн. У ньому російська сторона вимагає пояснень на свої пропозиції про так звані «гарантії безпеки». Про це повідомляє пресслужба МЗС Росії.

    У листі наголошується, що Росія отримала від США і НАТО відповіді на свої вимоги щодо «гарантій безпеки». Однак в них є суттєві розбіжності з російською позицією з цього питання.

    «Вважаємо за необхідне негайно прояснити це визначальне з точки зору перспектив діалогу питання», – йдеться в документі.

    Лавров підкреслює, що Росія хоче отримати чітку відповідь на свої вимоги щодо «гарантій безпеки».

    У листі він цікавиться у своїх колег, як їх уряди мають намір його виконати.

    «Очікуємо оперативної реакції. Вона не повинна зайняти багато часу... якщо ви відмовляєтеся від цього зобов'язання, просимо чітко повідомити про це», – йдеться в кінці листа.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих «гарантій безпеки».

    Пізніше у вівторок Кремль заперечив, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки».

    Як відомо, США минулої середи 26 січня передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

    У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

    Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Повідомлялося, що незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

    А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

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    Теги: МЗС Росія США НАТО
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    Росія оприлюднила лист Лаврова на адресу США і Європи