Саакашвілі мріє «про великі перемоги у великій політиці»



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Лідер «Руху нових сил» Міхеіл Саакашвілі тепер проживає в Амстердамі

Саакашвілі заявив, що збирається завдати поразки всім олігархам в Грузії, а потім в Україні

У колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі і його прихильників не вийшло швидко зробити необхідний Україні прорив.

Про це заявив член політради «Рух Нових сил» і колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе в ефірі телеканалу NEWSONE.

Він розповів, що Саакашвілі завжди був активним учасником політичних процесів в Грузії і зараз також підтримує свого кандидата.

«Ще коли він був губернатором Одеської області, він робив агресивні політичні заяви міжнародного характеру, підтримуючи свою урядову партію в Грузії, тому що він є там серйозним фактором, і тоді, в 2016 році, підтримував свою паралментскую фракцію, і зараз підтримує свого кандидата» , - сказав Сакварелідзе.

На його думку, Саакашвілі мріє «про великі перемоги у великій політиці».

«Україна для нього той випадок, де я не думаю, що він коли-небудь забуде і не буде битися і не буде доводити почате до кінця. Я б не сказав, що у нас не вийшло. У нас не вийшло швидко зробити прорив, який був потрібен тоді країні. Якби нас було більше, якби опозиційний політичний спектр був ширший, зараз був би абсолютно інший формат», - додав Сакварелідзе.

«Ми не божевільні, щоб отримувати задоволення, коли тебе смикають і викидають з країни, або на тебе заводять фальшиві кримінальні справи і тягають по судах і допитів, але раз ми всі прийняли для себе рішення вступити в битву, в якій ми обов'язково переможемо, треба доводити до кінця», - закінчив він.

Раніше, Михайло Саакашвілі заявив, що збирається завдати поразки всім олігархам в Грузії, а потім в Україні.

Нагадаємо, що 12 лютого цього року Саакашвілі депортували з України. Політику оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури України, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Декілька днів тому Саакашвілі заявив, що хоче повернутися до Грузії.

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