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Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені – Зеленський
фото: скріншот з відео

Зеленський: Для нас голос Європи дуже важливий за столом, а не десь за лаштунками

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібна «тверда підтримка» США. Він зауважив, що мирна угода не може бути підписана у Мюнхені під час безпекової конференції. Про це глава держави сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

«Мирна угода не може бути підписана у Мюнхені, тому що це Мюнхен. І тут немає президента…І ми пам’ятаємо, які речі були підписані колись. І я таких речей не повторюю. І тому дуже важливо зрозуміти, що мирна угода може бути тільки планом про закінчення війни, який передусім має бути проговорений і підтриманий між Україною – президентом і США, виключно президентом. Також є важливою роль країн Європи, тому що ми говоримо про гарантії безпеки як головний момент у будь-якому документі про припинення війни», – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що йдеться про гарантії безпеки не тільки для України, а й для всієї Європи: «Для нас голос Європи дуже важливий за столом, а не десь за лаштунками… Вони рівноправні партнери. Це можна подивитися через вклад грошовий, військовий, гуманітарний, який Європа вкладала разом зі США».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить наразі наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни. Про це глава держави сказав на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

Також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО.

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Теги: Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки Німеччина війна Україна

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