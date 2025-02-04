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Кадрові підходи та організаційні зміни. Зеленський розповів про майбутнє Повітряних сил

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кадрові підходи та організаційні зміни. Зеленський розповів про майбутнє Повітряних сил
За словами глави держави, Україна здійснила один із найшвидших переходів на новий тип літаків серед усіх країн
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України доручив міністру оборони провести організаційні зміни

Україна має пришвидшити модернізацію системи військової авіації. Йдеться про нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більшу увагу командного складу до пілотів й інженерів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Президент провів нараду про розвиток Повітряних сил. У ній, зокрема, взяла участь мама Героя України Андрія Пільщикова на псевдо Джус.

«Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних Сил України, один із найбільш швидких переходів на новий тип літаків серед усіх країн. Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обовʼязково посилять нашу оборону», – каже він.

Глава України доручив міністру оборони України реалізувати організаційні зміни.

«Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у мережі почала з'являтися інформація, що військовослужбовців Повітряних сил почали переводити в сухопутні бригади через важку ситуацію на фронті. Згодом Генштаб повідомив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Командувач Повітряних сил теж заявив, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей.

Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко.

До слова, У Повітряних силах створено спеціальну комісію, яка вивчає інформацію про переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил України. 

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Теги: війна Міноборони Рустем Умєров Повітряні сили ЗСУ Володимир Зеленський

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