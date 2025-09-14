Головна Країна Політика
Шмигаль зустрівся з керівництвом Міноборони Німеччини: про що говорили

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Денис Шмигаль підкреслив, що Україна високо цінує готовність Німеччини миттєво реагувати на виклики
фото: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зустрівся з керівництвом ситуаційного центру Міноборони Німеччини

Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з керівництвом ситуаційного центру «Україна» Міністерства оборони Німеччини – бригадним генералом Йоахімом Кашке та його попередником генерал-майором Крістіаном Фройдінгом. Під час зустрічі він висловив подяку за сильну безпекову допомогу з боку Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

За словами Дениса Шмигаля, на зустрічі обговорювалися кілька важливих питань:

  • Системи Patriot: подяка за постачання цих систем та особисту участь генерала Фройдінга.
  • Фінансова допомога: обговорення анонсованих €9 млрд, які Німеччина надаватиме щорічно.
  • Дрони: внесок у розмірі €300 млн на розвиток виробництва далекобійних дронів.
  • Спільні виробництва: продовження домовленостей, досягнутих під час «Рамштайну», щодо створення спільних виробництв з німецькими компаніями.
  • Стандарти НАТО: впровадження змін у Збройних Силах України для наближення до стандартів НАТО.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна високо цінує готовність Німеччини миттєво реагувати на виклики та продовжуватиме поглиблювати двосторонню оборонну співпрацю.

Нагадаємо, 11 вересня, у Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Шмигаля.

«Маємо ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО. З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони», – йдеться у заяві.

Зокрема, Шмигаль наголосив, що обговорили інші важливі проєкти: розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Він додав, що лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.

