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Справа нардепа Алєксєєва: соратниця пояснила, що відбувається

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Справа нардепа Алєксєєва: соратниця пояснила, що відбувається
Нардеп Сергій Алексєєв вважає справу проти себе політичним переслідуванням
фото з відкритих джерел

Нардепка Софія Федина наголошує, що суд над Сергієм Алєксєєвим – це «вистава, щоб відволікти людей від реальних проблем і реальної зради інтересів держави»

Справа нардепа Сергія Алєксєєва – це помста за те, що він захищає опозиційних до влади політиків. Про це заявила нардепка від «Європейської Солідарності» Софія Федина.

3 липня об 11.00 в Личаківському районному суді Львова планується судове засідання у справі Сергія Алєксєєва. За словами ФединоЇ, це буде «судилище».

«Планується судилище над Сергієм Алєксєєвим, правником, депутатом від ЄС. Єдиномарафонні пропагандисти вже вилили тонни бруду на нас усіх, звинувачуючи його у всіх гріхах людства лише за те, що він отримав кошти – оплату за послуги адвокатів – від клієнта юридичної компанії, в якій він має частку, для передачі директору, який не зміг прибути, бо був на похороні близької людини», – заявила нардепка Федина.

«Сергія вибрали для підстави невипадково: він не лише депутат від «Європейської Солідарності», не лише ударівець і голова фан-клубу братів Кличків (Віталій Кличко теж зараз відбиває цинічні атаки злодіїв з влади). А ще юридична фірма «Алєксєєв, Боярчуков і партнери» захищала мене і Марусю Звіробій у справі потерпілого від слів двох невідомих жінок,які посміли сказати, що «на передовій стріляють!», мера Чернігова Атрошенка, мера Києва Віталія Кличка, і загалом захищає опозиційних політиків від нападок влади», – зазначає народна депутатка.

Нардепка Федина наголошує, що «цей суд – вистава, щоб відволікти людей від реальних проблем і реальної зради інтересів держави».

Софія Федина прокоментувала справу нардепа Сергія Алексєєва
Софія Федина прокоментувала справу нардепа Сергія Алексєєва
скріншот

Нагадаємо, що 30 червня Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.

Також «Європейська Солідарність» заявила про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії. Згодом нардеп прокоментував обшук

Адвокат нардепа Сергія Алєксєєва Євген Солодкий наголошує, що процесуальні дії відбувалися із порушеннями, а сам Алєксєєв переконаний, що СБУ затіяла справу проти нього з метою політичного переслідування.

Личаківський районний суд Львова відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Сергію Алєксєєву на 3 липня через його неявку на засідання.

Теги: Європейська солідарність Софія Федина Сергій Алексєєв

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