Справа нардепа Алєксєєва: соратниця пояснила, що відбувається

Нардепка Софія Федина наголошує, що суд над Сергієм Алєксєєвим – це «вистава, щоб відволікти людей від реальних проблем і реальної зради інтересів держави»

Справа нардепа Сергія Алєксєєва – це помста за те, що він захищає опозиційних до влади політиків. Про це заявила нардепка від «Європейської Солідарності» Софія Федина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 липня об 11.00 в Личаківському районному суді Львова планується судове засідання у справі Сергія Алєксєєва. За словами ФединоЇ, це буде «судилище».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Планується судилище над Сергієм Алєксєєвим, правником, депутатом від ЄС. Єдиномарафонні пропагандисти вже вилили тонни бруду на нас усіх, звинувачуючи його у всіх гріхах людства лише за те, що він отримав кошти – оплату за послуги адвокатів – від клієнта юридичної компанії, в якій він має частку, для передачі директору, який не зміг прибути, бо був на похороні близької людини», – заявила нардепка Федина.

«Сергія вибрали для підстави невипадково: він не лише депутат від «Європейської Солідарності», не лише ударівець і голова фан-клубу братів Кличків (Віталій Кличко теж зараз відбиває цинічні атаки злодіїв з влади). А ще юридична фірма «Алєксєєв, Боярчуков і партнери» захищала мене і Марусю Звіробій у справі потерпілого від слів двох невідомих жінок,які посміли сказати, що «на передовій стріляють!», мера Чернігова Атрошенка, мера Києва Віталія Кличка, і загалом захищає опозиційних політиків від нападок влади», – зазначає народна депутатка.

Нардепка Федина наголошує, що «цей суд – вистава, щоб відволікти людей від реальних проблем і реальної зради інтересів держави».

Софія Федина прокоментувала справу нардепа Сергія Алексєєва скріншот

Нагадаємо, що 30 червня Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також «Європейська Солідарність» заявила про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії. Згодом нардеп прокоментував обшук.

Адвокат нардепа Сергія Алєксєєва Євген Солодкий наголошує, що процесуальні дії відбувалися із порушеннями, а сам Алєксєєв переконаний, що СБУ затіяла справу проти нього з метою політичного переслідування.

Личаківський районний суд Львова відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Сергію Алєксєєву на 3 липня через його неявку на засідання.