Переворот в Умані. Нардеп Яценко кличе своїх опонентів на поліграф

Яценко: Усіх запитаємо: хто бере хабарі та «відкати»?

Народний депутат Антон Яценко запропонував деяким своїм опонентам пройти поліграф, щоб з’ясувати, хто бере хабарі та «відкати». Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

Нардеп запропонував пройти поліграф голові Черкаської ОВА Ігорю Табурцю, відставленому меру Умані Ірині Плетньовій, бізнесмену Андрію Дикуну та народному депутату Олександру Завітневичу.

За словами Яценка, Плетньовій допомагають окремі народні депутати від фракції «Слуга народу» – Сергій Бабак, Олександр Ковальчук та Олександр Завітневич. Нардеп стверджує, що вони нібито сприяють розв'язанню питань.

«Плетньова – не від «Слуги народу». Чому правляча партія має втручатися в цей процес? Хоча на місцях іноді втручаються, от, наприклад, голова Черкаської ОВА Табурець, але це інша розмова. Я навіть готовий на експеримент: беремо Яценка, Табурця, Плетньову, Дикуна і нардепа Завітневича. Вибираємо місце, будь-яке місто в Україні, де ми зможемо пройти поліграф. Усіх запитаємо: хто бере хабарі та «відкати»? Вас результат дуже здивує!», – сказав нардеп.

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» розглянув звернення Уманської міської територіальної виборчої комісії та одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови.

До слова, міська голова Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко прагнув зберегти вплив на Уманську міську владу після її обрання мером у 2020 році. За її словами, Яценко хотів одночасно залишатися нардепом і контролювати міськраду.

Зокрема, Ірина Плетньова заявила про можливі порушення під час збору підписів за її відкликання. За її словами, підписи збирали не лише члени ініціативної групи, а підписні листи могли заповнювати заздалегідь.

Водночас народний депутат Антон Яценко заявив, що у разі участі у виборах мера Умані набере 70–80% голосів.