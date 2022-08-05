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Скандал зі звітом Amnesty International: звільнилася речниця українського офісу організації

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандал зі звітом Amnesty International: звільнилася речниця українського офісу організації
Український офіс Amnesty International не брав участі у підготовці скандального звіту
фото з відкритих джерел

Остання доповідь Amnesty International викликала хвилю обурення серед українців

Після скандалу зі звітом Amnesty International речниця українського офісу правозахисної організації Катерина Мітєва вирішила звільнитися. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Мітєва зазначила, що український офіс Amnesty International доклав максимум зусиль, щоб звіт, у якому висувають звинувачення у порушенні правил війни на адресу Збройних сил України, не вийшов.

«Український офіс правозахисної організації, що не брав участі ні в підготовці, ні в поширенні учорашнього матеріалу, доклав дуже і дуже багато зусиль, аби цей матеріал не вийшов. Ми усіма можливими методами переконували керівництво глобального офісу і авторів релізу цього не робити, але нас не почули, а отже ми зазнали поразки», – написала вона.

Мітєва додала, що для неї єдине правильне рішення у цій ситуації – більше не працювати в організації.

«Сприймаю вчорашню ситуацію, як особистий біль і неповагу до українців і українок, які борються за своє виживання. Від початку повномасштабного вторгнення і до учорашнього ми з командою українського офісу зробили чимало, аби світ дізнався правду про жахливі воєнні злочини РФ, і я сподіваюся, що наша робота сприятиме притягненню РФ до відповідальності», – написала звільнена речниця українського офісу Amnesty International.

Скандал зі звітом Amnesty International: звільнилася речниця українського офісу організації фото 1

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою. Міністр вважає дії Amnesty International «створенням фальшивого балансу між злочинцем і жертвою». 

Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Він наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це «свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет». Резніков нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.

Президент України Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву. 

Читайте також: «Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International
Теги: ЗСУ війна Україна Amnesty International

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