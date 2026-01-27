Скільки коштує озброєна охорона САП і ДБР? Що показав аналіз тендерів

Керівник САП винайняв озброєну охорону за ціною, що на понад 60% дорожче охорони ДБР. При цьому адміністративне приміщення САП удвічі менше за будівлю ДБР у Києві

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко винайняв озброєну охорону для САП. Договір на 5,4 млн грн за послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку на території САП Клименко підписав наприкінці грудня. Про це свідчать документи оприлюднені на порталі публічних закупівель «Прозорро».

Відповідно до тексту договору, охорону будуть здійснювати озброєні працівники Управління поліції охорони протягом року.

«Послуги охорони надаються відповідальними особами Виконавця з можливістю застосування спеціальних засобів (придбання, зберігання та використання яких здійснюється субʼєктами охоронної діяльності) / або табельної вогнепальної зброї» – зазначається в документі.

Також, відповідно до положень договору, охоронцям заборонено пропускати на територію та в приміщення САП відвідувачів без дозволу уповноважених представників антикорупційної прокуратури.

Схожий тендер на закупівлю послуг з охорони приміщення Територіального Управління у м. Києві на початку січня провело і Державне бюро розслідувань. Проте його вартість значно нижча – 3 264 000 грн.

Чисельність співробітників САП становить близько 150 осіб. У той час, як у центральному апараті Бюро працюють близько 200 осіб.

При цьому адміністративне приміщення розташування САП удвічі менше за будівлю, в якій у Києві розташовується Територіальне Управління ДБР у м. Києві.

Нагадаємо, у 2026 році фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури держава збільшила на 32,88 млн грн, порівняно з 2025 роком, і становить воно тепер – майже 370 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у грудні минулого року керівник САП Клименко задекларував рекордну для українських правоохоронців заробітну плату, яка сягнула майже 763 тис. грн.

Окрім як на потребі у ще більшому фінансуванні, антикорупційні органи в Україні раз по раз наполягають і на подальшому розширенні їх повноважень. Зокрема, НАБУ та САП хочуть отримати доступ до всіх банківських рахунків та даних про їхніх власників, доступ до державної таємниці – поза контролем СБУ, і право кримінального переслідування народних депутатів – без погодження генерального прокурора.