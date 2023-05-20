Зеленський в Японії зустрівся з прем’єр-міністром Італії (відео)

Під час зустрічі йшлося про оборонну та політичну підтримку України з боку Італії

Зеленський наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні. Про це йдеться на сайті президента України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, сторони відзначили важливість продовження діалогу між Україною та Італією щодо вагомих питань двосторонніх відносин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Зеленський і Мелоні обговорили перші результати візиту президента України до Італії, який відбувся 13 травня.

Під час зустрічі йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни з боку Італійської Республіки.

Крім того, очільник України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів.

Раніше очільник України провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, де подякував «за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Зеленський і Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі президента України в саміті «Групи семи».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». В Японії президент візьме участь у саміті G7, а також планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Раніше стало відомо, Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

До слова, Саудівська Аравія заявила, що офіційно займає «нейтральну позицію» стосовно вторгнення Росії до України. Міністр заявив, що країна обрала «активний нейтралітет».