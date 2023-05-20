Зеленський в Японії зустрівся з прем’єр-міністром Італії (відео)
Зеленський наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів
У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні. Про це йдеться на сайті президента України.
Зокрема, сторони відзначили важливість продовження діалогу між Україною та Італією щодо вагомих питань двосторонніх відносин.
Також Зеленський і Мелоні обговорили перші результати візиту президента України до Італії, який відбувся 13 травня.
Під час зустрічі йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни з боку Італійської Республіки.
Крім того, очільник України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів.
Раніше очільник України провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, де подякував «за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів».
Крім того, Зеленський і Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі президента України в саміті «Групи семи».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». В Японії президент візьме участь у саміті G7, а також планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.
Раніше стало відомо, Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
До слова, Саудівська Аравія заявила, що офіційно займає «нейтральну позицію» стосовно вторгнення Росії до України. Міністр заявив, що країна обрала «активний нейтралітет».
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