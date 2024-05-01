Словаччина надала тимчасовий захист соратнику Медведчука – ЗМІ

Після того, як Прага запровадила санкції проти Марчевського, він попрямував до Словаччини

Словаччина надала тимчасовий захист проросійському пропагандисту Артему Марчевському, колишньому генпродюсеру телеканалу «112 Україна», якого також звинувачують у проведенні проросійської кампанії впливу та на якого Чехія наклала національні санкції. Про це повідомила чеська газета Denik N з посиланням на два неназваних джерела.

За даними видання, Міністерство внутрішніх справ Словаччини надало Артему Марчевському статус тимчасового захисту. Цю інформацію виданню підтвердив і адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток не захотів давати коментарі з цього приводу. Він зазначив, що не має конкретної інформації про справу. Однак пізніше його міністерство заявило, що вже давно займається справою і надасть інформацію після завершення розслідування.

Зокрема, Марчевського було внесено до санкційного списку Чехії в березні після того, як чеські спецслужби заявили, що він керував зареєстрованим у Чехії сайтом Voice of Europe. Прага стверджує, що цей сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія теж запровадила санкції.

Журналісти наголошують, що після того, як Прага запровадила санкції проти Марчевського, він попрямував до Словаччини.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Марчевський отримав тимчасовий захист у Чехії. Чеські посадовці очікували, що він втратить цей статус через 60 днів після включення до списку санкцій, і це позбавить його права на проживання в ЄС. Якби Марчевського включили до загальноєвропейського списку санкцій, він був би повинен залишити Словаччину.

Як повідомлялося, у середу, 27 березня, Чехія запровадила санкції проти підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, якого минулого року обміняли на 200 полонених захисників «Азовсталі».

Раніше чеський уряд викрив велику мережу з поширення російського впливу в шести європейських країнах – Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландах та Угорщині. Журналісти-розслідувачі виявили, що ключовою фігурою мережі був український проросійський політик Віктор Медведчук, переданий Києвом Росії 2022 року під час обміну полоненими.

До слова, Європейський парламент закликав ЄС запровадити обмеження проти медійних організацій та осіб, відповідальних за поширення російської пропаганди. Зокрема, сюди ввійшли екснардеп Віктор Медведчук, його соратник Артем Марчевський та видання Voice of Europe.