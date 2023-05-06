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Справа розвідника Червінського. Соратниця Порошенка попередила Банкову про небезпеку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Справа розвідника Червінського. Соратниця Порошенка попередила Банкову про небезпеку
Вікторія Сюмар вважає справу проти ексрозвідника Червінського особистою помстою топів Офісу президента
фото з відкритих джерел

Сюмар розповіла, як справа розвідника Червінського може вдарити по президентському оточенню

Нардепка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар заявила, що справа проти розвідника Романа Червінського – це вибіркове правосуддя та особиста помства української влади. Про це народна депутатка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«ЄС» стала на захист розвідника Романа Червінського, якого звинувачують в провалі спецоперації щодо викрадення російського літака, в результаті чого росіяни обстріляли ракетами аеродром «Канатове». «Європейська солідарность» називає справу проти нього помстою від влади за «Вангергейт».

«Якщо починається такий процес проти конкретного військовослужбовця, ми ж розуміємо, що таких кейсів можна назбирати дуже багато. І тоді давайте проти всіх порушувати такі справи. Якщо ні, то це називається дуже просто – вибіркове правосуддя. Особиста помста створює надзвичайно поганий прецедент для українського війська», – стверджує Сюмар.

Дій, які призвели до ракетних атак росіян і наших втрат, під час війни було дуже багато, стверджує нардепка.

«Коли влада йде на такий крок, вона ж розуміє, що виникнуть питання і до Арахамії та Подоляка за фотографію на Яворівському полігоні, після якої туди прилетіло. Кидатися словами та бризкати слиною без конкретних фактів – це інфантилізм та дитячий садок», – зазначила Сюмар.

Зазначимо, що СБУ затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Він фігурант у справі про невдалу спробу викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу українського аеродрому на Кіровоградщині.  Червінського затримали вранці 24 квітня на Тернопільщині. У Прокуратурі казали, що клопотатимуть про тримання під вартою. Раніше військовому оголосили підозру в перевищенні службових повноважень 21 квітня. За це загрожує до 12 років ув'язнення.

Підозра колишньому співробітнику Головного управління розвідки Червінському була оголошена за статтею ККУ «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. «спецоперацію» – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині. Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

У спецслужбі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

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Теги: аеродром Європейська солідарність Вікторія Сюмар

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