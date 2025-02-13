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Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)

Полковнику Дмитру Козюрі оголошено підозру у держзраді

Затриманий  Службою безпеки полковник Дмитро Козюра, який, за версією слідства, працював на російську фсб, у 2016 році отримав нагороди від президента. Зокрема, він був нагороджений відзнакою глави держави «За участь в АТО» і грамотою «за сумлінне виконання службових обовʼязків в районі проведення АТО».

Увагу на цей факт звернув увагу «Інформатор Україна». 

Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото) фото 1
Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото) фото 2

Також стало відомо, що при Порошенку Козюра був призначений керівником управління по боротьбі з тероризмом - одного з ключових в структурі СБУ. 

Нагадаємо, СБУ затримала Козюру 12 лютого, перед тим задокументувавши 14 епізодів протиправної діяльності «щура». Завербований фсб зрадник був керівником Штабу Антитерористичного центру СБУ. Викривши Козюру і встановивши за ним спостереження, СБУ тривалий час передавала через нього росіянам дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів,
а згодом – у межах кримінального провадження.

 

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Теги: державні нагороди полковник Дмитро Козюра

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Політика

Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)
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