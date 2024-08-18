США блокують дозвіл бити британськими ракетами Storm Shadow по РФ – The Times

Запит, надісланий до Вашингтона більше місяця тому все ще очікує відповіді

Британія чекає на схвалення США, перш ніж дозволити українцям використання своїх ракет на території Росії

Сполучені Штати понад місяць не відповідають на запит Великої Британії щодо дозволу Україні застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії. Про це пише видання The Times з посиланням на джерело в уряді Великої Британії.

Британія чекає на схвалення США, перш ніж дати українцям зелене світло на використання своїх ракет на території Росії. Однак, запит, надісланий до Вашингтона більше місяця тому все ще очікує відповіді.

За словами співрозмовника, наскільки він розуміє, ця тема фактично «застрягла в їхній системі». Друге джерело в уряді Великої Британії підтвердило, що «дискусії навколо Storm Shadow з союзниками все ще тривають», а третє джерело в оборонному відомстві описало це як «рутинний процес в США».

Як пише видання, хоча Велика Британія хоче дати Україні свободу робити з далекобійною зброєю все, що вона захоче, це вимагає консенсусу з боку союзників, включаючи США, Францію і третю країну НАТО, яка не була названа. Джерело в уряді підкреслило, що Сполучене Королівство не звинувачує США в будь-якій затримці, додавши, що такі зміни політики потребують часу.

Раніше заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх визнала під час брифінгу в четвер, що США «стурбовані ескалацією», коли мова йде про використання Україною ударів на великій відстані. Вона також припустила, що для звільнення України не потрібна зброя далекої дії.

Як пише The Times, одна з теорій британських військових полягає в тому, що США, можливо, чекають оцінки впливу або наслідків української операції в Росії, перш ніж ухвалювати рішення.

Метью Палмер, тимчасовий повірений у справах США у Британії, в інтерв'ю радіостанції Times, яке вийде в ефір у неділю, дистанціювався від думки, що США мають якесь право голосу в цьому питанні, заявивши, що умови, на яких може бути використана британська зброя, є справою Лондона і Києва.

Раніше повідомлялося, що британські міністри намагаються переконати союзників дозволити Україні використовувати надані їй крилаті ракети Storm Shadow для завдання ударів по території Росії.

Нагадаємо, Велика Британія не дає Україні дозвіл на використання далекобійних ракет Storm Shadow під час атаки в Курській області попри тиск президента України Володимира Зеленського. Про це пише британська газета The Daily Telegraph.

Як повідомлялося, британська зброя може бути використана українськими силами в ході операцій на території Росії, проте обмеження щодо використання ракет великої дальності Storm Shadow залишаються.