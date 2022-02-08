Стало відомо, куди втік «слуга» Кузьміних

Депутат поїхав у Житомир за паспортом

Викритий у хабарництві народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних не з’явився сьогодні на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), оскільки поїхав до Житомира за своїм паспортом.

«Мій клієнт поїхав до Житомира, щоб взяти паспорт. Він готовий брати участь у засіданні в режимі онлайн-конференції із будівлі Житомирського апеляційного суду», – сказала адвокатка Лариса Криворучко, додавши, що Кузьміних не встиг повернутися до Києва.

За її словами, клопотання про участь Кузьміних у засіданні ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу в режимі відеоконференції вона направила до ВАКС. Суд оголосив технічну перерву, щоб з'ясувати, чи надійшло таке клопотання.

Зі свого боку сам парламентарій написав у соцмережах, що у вівторок він перебуває у Житомирському апеляційному суді і намагається вийти на зв'язок у форматі відеоконференції. Він наголосив, що не ховався і не збирається ховатися. Наразі у суді вирішується питання можливості розгляду цього клопотання у вівторок.

Нагадаємо, напередодні Кузьміних зі штовханиною втік із суду.

Як вже відомо, у понеділок суд не зміг обрати нардепу запобіжний захід. Засідання було перенесене, бо Кузьміних не мав із собою документів, крім посвідчення народного депутата. Так, судове засідання перенесли на ранок 8 лютого.

7 лютого детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних. Минулого тижня «слуга» Кузьміних заявив, що «з подивом дізнався» про розшук НАБУ.

3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу». Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.