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    Думки вголос

    НАТО має радіти вступу України

    Якщо Україна сама здатна перемогти Росію, то від нас ніхто не відмовиться - НАТО має радіти вступу України
    Якщо Україна сама здатна перемогти Росію, то від нас ніхто не відмовиться
    фото з відкритих джерел

    НАТО та Захід мають стати синонімами

    Це фото Бориса Джонсона з прем’єркою Швеції Магдаленою Андерсон просто прекрасне. Символ: «ми всі в одному човні».

    Борис Джонсон та Магдалена Андерсон (фото з відкритих джерел)

    Борис Джонсон та Магдалена Андерсон (фото з відкритих джерел)

    Вчора вони підписали гарантії від Британії до моменту вступу Швеції до НАТО. Фінляндія та Швеція будуть в Альянсі – завдяки Путіну. Путін повернув єдність Заходу і зробив те, що не вдалося Трампу, – примусив збільшити витрати на оборону.

    Україна теж буде в НАТО і ніякі розмови на кшталт макронівських «не будемо принижувати Путіна» цьому не завадять.

    Якщо Україна сама здатна перемогти Росію, то від такої України ніхто ніколи не відмовиться.

    Членство Швеції та Фінляндії в НАТО наближує і наш вступ. А потім я зовсім не здивуюся побачити в НАТО Автралію та Японію і не тільки.

    НАТО та Захід мають стати синонімами, як зараз є синонімами НАТО та антипутінська коаліція. Путін хотів знищити Україну та послабити Захід, але тотально прорахувався і запустив лічильник руйнування свого режиму. А Україна остаточно в західному човні).

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    Джерело: блог Павла Клімкіна

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    Теги: Швеція росія коаліція окупанти НАТО війна путін Фінляндія Україна окупація #stoprussia
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    НАТО має радіти вступу України