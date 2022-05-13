НАТО має радіти вступу України

Якщо Україна сама здатна перемогти Росію, то від нас ніхто не відмовиться

НАТО та Захід мають стати синонімами

Це фото Бориса Джонсона з прем’єркою Швеції Магдаленою Андерсон просто прекрасне. Символ: «ми всі в одному човні».

Борис Джонсон та Магдалена Андерсон (фото з відкритих джерел)

Вчора вони підписали гарантії від Британії до моменту вступу Швеції до НАТО. Фінляндія та Швеція будуть в Альянсі – завдяки Путіну. Путін повернув єдність Заходу і зробив те, що не вдалося Трампу, – примусив збільшити витрати на оборону.

Україна теж буде в НАТО і ніякі розмови на кшталт макронівських «не будемо принижувати Путіна» цьому не завадять.

Якщо Україна сама здатна перемогти Росію, то від такої України ніхто ніколи не відмовиться.

Членство Швеції та Фінляндії в НАТО наближує і наш вступ. А потім я зовсім не здивуюся побачити в НАТО Автралію та Японію і не тільки.

НАТО та Захід мають стати синонімами, як зараз є синонімами НАТО та антипутінська коаліція. Путін хотів знищити Україну та послабити Захід, але тотально прорахувався і запустив лічильник руйнування свого режиму. А Україна остаточно в західному човні).

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Джерело: блог Павла Клімкіна

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