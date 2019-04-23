Судам всупереч. Конкурс на голову податкової продовжився



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Сьогодні почався третій етап конкурсу на голову ДПС

Співбесіда кандидатів на посаду голови Державної податкової служби (ДПС) як третій етап конкурсу стартувала у вівторок у Національному агентстві з питань державної служби. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Під час третього етапу кандидати мають представити своє бачення стратегії розвитку служби, після чого будуть запитання експертів.

Водночас конкурс на посаду голови Державної митної служби тимчасово призупинено за рішенням Окружного адміністративного суду Києва. Уряд 22 квітня передав клопотання, яке має розблокувати процес відбору.

Раніше повідомлялося про два позови, які можуть призупинити також конкурс на посаду голови ДПС.

Минулого тижня Окружний адмінсуд Києва зупинив конкурс на посаду голови Державної митної служби. Також до Окружного адмінсуду вже подано заяви про забезпечення позову щодо зупинення іншого конкурсу - на посаду голови Державної податкової служби.

До суду повторно з позовом звернувся колишній голова ДФС Роман Насіров, другий позов подав екс-голова управління Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслав Денисюк. Наміри позивачів - скасувати дію розпорядження Кабінету Міністрів від 20 березня 2019 року №162-р і №163-р, яким оголошено конкурс на зайняття посад голів Державної податкової та митної служб.

Яко повідомлялось, найбільш ймовірним переможцем конкурсу на голову митниці називають Максима Нефьодова, а податкової - Сергія Верланова.