Сумська область отримає нові системи ППО – заява Зеленського

Президент наголосив, що пріоритетом залишається захист усієї України, але Сумщина потребує додаткових засобів протиповітряної оборони через постійні атаки

Сумська область є пріоритетом для посилення систем протиповітряної оборони, які Україна отримує від міжнародних партнерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні вся Україна пріоритет, але ми розуміємо, що є «червоні зони», які найбільше страждають від ударів повітряної зброї. Сумська область у цьому списку», – зазначив Зеленський.

Він пояснив, що системи ППО розміщуються у тих регіонах, де загроза з боку російських атак найвища. Сумська область стала однією з найбільш уражених через постійні обстріли, включаючи застосування дронів і керованих авіабомб.

Президент також зауважив, що російські війська намагаються створити «буферну зону» у Сумській області, щоб змусити людей залишити регіон, що дозволило б окупантам захопити ці території. Однак Україна працює з міжнародними партнерами, щоб збільшити кількість систем ППО для захисту регіону.

Нагадаємо, Зеленський відвідав Сумщину та назвав мету візиту.