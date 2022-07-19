«Слуги» покарали Тищенка за скандали та сварки

Повноваження Тищенка припинили з 19 липня

Голова «Слуги народу» достроково припинила повноваження нардепа Миколи Тищенка як голови Закарпатської Обласної організації партії через погану репутацію. Про це повідомляє «Слуга Народу».

Тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації призначили Віктора Микиту – голову Закарпатської ОВА. Микита зобов’язаний до 19 жовтня забезпечити проведення зборів Закарпатської організації «Слуга народу» для вирішення питання про обрання нового голови обласної організації.

Повноваження Тищенка припинили з 19 липня.

«В умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками. Саме від регіональних організацій наразі залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент і українське суспільство...Репутаційна бездоганність, ефективність рішень та міцний зв’язок із людьми – такими принципами партія, що створена президентом, і делегувала монобільшість до парламенту, буде керуватися на практиці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко поставив двійку своїй однопартійці Мар’яні Безуглій. Під час пленарного засідання Верховної Ради він зробив селфі на фоні нардепки та опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Раніше користувачі соцмереж розкритикували нову світлину народного депутата України Миколи Тищенка. На опублікованому кадрі видно, як Тищенко прикріпив ремінь автомата до шлейок бронежилета, що суттєво ускладнює можливість оперативно скористатися зброєю при необхідності.

Напередодні Тищенко прорекламував борщ російською і обурив мережу.

Також народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз – подарував Святошинському району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль.

Нещодавно «Слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу. Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан».