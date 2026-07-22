ЦВК визначила нових нардепів замість Безгіна та Маслова

Богдан Моркляник – доктор технічних наук, а Вікторія Рєзнікова – докторка юридичних наук

Центральна виборча комісія визнала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову обраними народними депутатами України від партії «Слуга народу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ЦВК.

«До Комісії надійшли документи від Верховної Ради України про дострокове припинення депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна у зв'язку з особистими заявами. Вони були обрані на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу»», – йдеться у повідомленні.

Комісія визнала обраними наступних за черговістю кандидатів із виборчого списку партії «Слуга народу» – Богдана Моркляника (№163) та Вікторію Рєзнікову (№165).

Для офіційної реєстрації новообрані депутати мають не пізніше ніж через 20 днів подати до ЦВК необхідний пакет документів. Після їх отримання комісія повинна ухвалити рішення про реєстрацію не пізніше ніж за п'ять днів.

Що відомо про Богдана Моркляника

Богдан Моркляник – доктор технічних наук, професор кафедри опору матеріалів і будівельної механіки Національного університету «Львівська політехніка».

У 2018 році він був обраний заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також очолював Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Раніше працював радником першого віцепрем'єр-міністра Степана Кубіва.

На парламентських виборах 2019 року балотувався від «Слуги народу» під №163, однак тоді до Верховної Ради не пройшов. Після початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року, Моркляник був мобілізований до лав Збройних сил України.

Що відомо про Вікторію Рєзнікову

Вікторія Рєзнікова – докторка юридичних наук, адвокатка та завідувачка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Є членкинею Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради, а також Науково-консультативної ради при Верховному Суді. У 2025 році стала членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

На виборах до Верховної Ради у 2019 році балотувалася від «Слуги народу» під №165 у виборчому списку партії, однак тоді депутатський мандат не отримала.