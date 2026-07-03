Нардеп Тищенко приніс сало на засідання суду (відео)

Тищенка прийшов на своє засідання суду зі шматком сала

Нардеп запропонував журналістам понюхати шматок сала

Народний депутат Миколи Тищенка приніс на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) шматок сала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на unian.ua.

Після засідання суду Тищенко вийшов поспілкуватися з журналістами і під час розмови запропонував їм понюхати шматок сала.

Крім того, у ході спілкування виявилося, що він нардеп уже має частину грошей на заставу, розмір якої складає 10 млн грн. Хоча ще на засіданні стверджувалося, що «платити немає чим».

Чи подаватиме Тищенко апеляцію – він не уточнив і зазначив, що спершу має порадитися з адвокатами.

⚖️ ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн народному депутату Миколі Тищенку у справі про кришування кол-центрів



Тищенко не прокоментував запобіжний захід, а натомість запропонував журналістам понюхати сало.



📹 УНІАН pic.twitter.com/5KpZITeRHl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 3, 2026

Нагадаємо, 3 липня ВАКС обрав для народного депутата Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн.

Раніше, 29 червня, НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату Миколі Тищенку у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації. За версією слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, попросив в особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад $1 млн неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав.

До слова, Микола Тищенко є фігурантом ще однієї кримінальної справи, про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

Як повідомлялося, у травні Шевченківський районний суд Дніпра продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та колишньому поліцейському Богдану Писаренку.