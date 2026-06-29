Нардепу Кузьміних обрано запобіжний захід

Застава в розмірі 49 620 грн, внесена за Кузьміних ще 23 травня 2022 року, піде в дохід держави

Суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід народному депутату Сергію Кузьміних у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета строком на два місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію судового засідання.

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Застава у розмірі 49 620 грн, внесена за Кузьміних ще 23 травня 2022 року, піде в дохід держави.

Прокурор САП просив для Кузьміних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави. Сторона обвинувачення також зазначила, що Кузьміних умисно затягує справу своєю неявкою з метою спливу строків давності справи.

Адвокат Кузьміних на це відповів, що до клопотання прокурора про тримання під вартою має бути наданий дозвіл від генпрокурора або уповноваженої особи. Також адвокат заявив, що Кузьміних «не знав, не забирав, не відкривав пакет», у якому був хабар. Також адвокат зауважив, що сторона захисту «не подавала клопотання про сплив строків давності».

Суд зобов'язав Кузьміних з'являтися до суду за кожним викликом, повідомляти про зміну місця проживання, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. Строк дії ухвали встановлено до 29 серпня.

Нагадаємо, 29 червня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало чинного народного депутата України, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомлялося, народний депутат Сергій Кузьміних підозрюється у зловживанні впливом під час закупівлі медичного обладнання для лікарень у Житомирській області. Він нібито отримав 558 тис. грн хабаря від представника приватної компанії за перемогу в тендері на закупівлю систем УЗД.

НАБУ, САП та Офіс Генпрокурора викрили чинного народного депутата України Сергія Кузьміних на гарячому 28 січня 2022 року. Затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабаря.

2 лютого 2022 року Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу».