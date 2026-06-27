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Скандал у полку «Скеля»: нардеп пояснив, чи загрожує Сирському відставка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Скандал у полку «Скеля»: нардеп пояснив, чи загрожує Сирському відставка
Звільняти головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського немає підстав, сказав Веніславський
фото з відкритих джерел

«На сьогодні Сирський ефективно виконує завдання зі звільнення нашої території та з відсічі ворогу», – сказав депутат

Попри скандал із штурмовим полком «Скеля», звільняти головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського немає підстав. Слід також з’ясувати, наскільки він був обізнаний із масштабами порушень. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» сказав народний депутат Федір Веніславський.

Журналістка попросила Веніславського прокоментувати заяви колеги – народної депутатки Мар’яни Безуглої, – яка після оприлюднення свідчень про знущання з військових у «Скелі» вкотре закликала до відставки Сирського.

На це Веніславський зауважив, що «в нас є індивідуальність відповідальності» і що командира полку вже відсторонили від обов’язків. Щодо Сирського, мовляв, треба з’ясувати, чи знав він «про масштаби порушень».

«Те, що він сигнали отримував, – це напевне, бо скарги надходили. Але він є головнокомандувачем Збройних сил України. На сьогодні він ефективно виконує завдання зі звільнення нашої території та з відсічі ворогу», – сказав депутат.

Тож, на його думку, підстав для звільнення Сирського немає, а слова Безуглої він назвав «її особистою думкою».

Напередодні видання «Бабель» повідомило, що з кінця 2025 року до весни 2026-го в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» померли щонайменше 26 новобранців. За даними журналістів, більшість із них перебували у складі підрозділу менш як місяць. У більшості випадків офіційною причиною смерті вказували пневмонію.

Водночас полк «Скеля» прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством.

За словами військової омбудсменки Ольги Решетилової, про випадки побиття та знущань над військовослужбовцями у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» їй стало відомо ще у травні–червні 2025 року. Після перевірки на полігоні 22 військовослужбовці підтвердили факти насильства, а також було встановлено групу інструкторів, яких підозрюють у систематичних порушеннях прав військових.

За словами Решетилової, результати розслідування досі відсутні. Водночас омбудсменка наголосила, що проблеми пов'язані не з усім підрозділом, а з окремою групою людей. Вона також повідомила, що після втручання Офісу військового омбудсмана у «Скелі» налагодили оперативне реагування на скарги військових і забезпечили регулярний зв'язок бійців із рідними.

Крім того, інформацію про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» перевіряє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонено на час розслідування щодо можливих неправомірних дій стосовно військових.

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Теги: депутат слідство скандал розслідування звільнення Федір Веніславський знущання Олександр Сирський

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