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Ексбоєць «Азова» закидав помідорами нардепа Тищенка (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Ексбоєць «Азова» закидав помідорами нардепа Тищенка (відео)
Микола Тищенко ледь не побився з ветераном Віктором Лахно
скриншот відео

Микола Тищенко запропонував Віктор Лахну двобій та продемонстрував боксерську стійку

Український ветеран і захисник Азовсталі Віктор Лахно, з позивним Лелека, 3 липня закидав помідорами народного депутата Миколу Тищенка. Як інформує «Главком», відповідні відео опублікував сам Лахно на своїй сторінці в Instagram, а також місцеві телеграм-канали.

Сутичка сталася в Києві 3 липня, після засідання Вищого антикорупційного суду у справі Тищенка. На вулиці поблизу суду Лахно закидав нардепа помідорами. Тищенку вдалося ухилитися від більшості цілей.

Потім нардеп запропонував ветерану двобій та продемонстрував декілька боксерських стійок. Утім, Лахно на пропозицію не пристав і почав тікати від Тищенка. Нардеп намагався його наздогнати, але так і не зміг.

Віктор Лахно брав участь в АТО з 2016 року. Після початку повномасштабного вторгнення долучився до операції з деблокади Маріуполя, був одним із 72 добровольців, які летіли до заблокованого міста на вертольотах. Разом із іншими захисниками Азовсталі його було взято в полон. Лахно пробув у російській неволі 13 місяців. Його обміняли у червні 2023 року.

Нагадаємо, 3 липня ВАКС обрав для народного депутата Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. 

Раніше, 29 червня, НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату Миколі Тищенку у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації. За версією слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, попросив в особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад $1 млн неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав.

До слова, Микола Тищенко є фігурантом ще однієї кримінальної справи, про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

Як повідомлялося, у травні Шевченківський районний суд Дніпра продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та колишньому поліцейському Богдану Писаренку. 

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Теги: Микола Тищенко депутат конфлікт бійка

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