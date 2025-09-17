Польща депортує українця, який запустив дрон над урядовими будівлями

Влада країни планує заборонити хлопцю в'їзд до країн Шенгенської зони на п'ять років

Польща депортувала громадянина України, причетного до запуску безпілотника над урядовими будівлями у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

21-річного українця звинувачують у порушенні статті 212 Закону про авіацію, яка забороняє керувати дроном у забороненій зоні. Зазначається, що він добровільно погодився на штраф і сплатив 4 тис. злотих, прокуратура подала запит до Прикордонної служби щодо його депортації. Українця доставлять до прикордонного пункту, де він має перетнути кордон. Також йому заборонять в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на п'ять років.

Водночас 17-річна білоруска, яку польські правоохоронці також затримали, була лише свідком у справі. Її відпустили.

Наразі Агентство внутрішньої безпеки розслідує, чи був політ дрона над палацом Бельведер шпигунським інцидентом. У межах цього вміст телефонів українця та білоруски перевірили. Жодних доказів, які могли б вказувати на те, що ті діяли від імені іноземної розвідувальної служби, не було знайдено.

Нагадаємо, дрон, який був помічений у понеділок, 15 вересня, над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом у Варшаві запустили 21-річний українець і 17-річна громадянка Білорусі.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.