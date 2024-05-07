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Деокупація Придністров'я за допомогою України: Санду розcтавила крапки над «і»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація Придністров'я за допомогою України: Санду розcтавила крапки над «і»
Президентка Молдови також заявила, що не вважає можливим включити до складу уряду лідерку (башкана) автономного регіону Гагаузія
фото: з відкритих джерел

Майя Санду: «Офіційно нам ніколи не поступало пропозицій від української сторони. І не офіційно теж»

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що ніколи б не погодилась на спільну операцію з Україною стосовно деокупації Придністровʼя. А також вона пояснила, чому досі не включила в уряд скандальну лідерку Гагаузії. Про це вона заявила в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю.

У Санду запитали, чи справді під час повномасштабної війни від України надходили пропозиції допомогти Кишиневу «закрити питання» з Придністров’ям, де досі перебуває невелика кількість російських військ.

«Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв – те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації… Але офіційно – кажу з повною відповідальністю – таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції», – відповіла Санду.

«Ми завжди казали і будемо казати, що для нас вирішення придністровського конфлікту лише мирним шляхом. Військовим шляхом – ми не погодимося на це», – додала президентка Молдови.

Президентка Молдови також заявила, що не вважає можливим включити до складу уряду лідерку (башкана) автономного регіону Гагаузія у зв’язку з ризиками, які це створює, та почекає висновку Конституційного суду щодо своїх дій.

Санду поставили запитання про те, чому вона вже багато місяців зволікає з призначенням до складу уряду Молдови башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, представниці оголошеної неконституційною популістської партії «Шор».

«Вона не представляє гагаузький народ, вона представляє корумповане угруповання. І я не вважаю, що такі люди можуть бути… Це навіть проти інтересів нашої країни, і це ризик для нашої національної безпеки», – відповіла президентка Молдови.

«Не можу погодитися, що вона чесно обрана», – зазначила Санду, підтвердивши, що хоче дочекатися завершення розслідування, яке веде прокуратура, та висновку Конституційного суду щодо законності зволікань з призначенням Гуцул до складу уряду.

На подальші питання Мая Санду додала, що не вважає свої дії порушенням закону.

«Я не можу призначити в уряд людину, яка представляє кримінальне корумповане угруповання… У законі не написано, коли вона повинна бути призначена. Подивимося, що скаже суд», – сказала Санду.

Нагадаємо, суд у Молдові відкрив судовий процес над очільницею Гагаузії Євгенією Гуцул, яку звинувачують у проросійськості та спрямуванні російських коштів на фінансування партії «Шор». 

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.

Раніше голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу. 

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Теги: Молдова Придністров'я деокупація Майя Санду

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