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Звільнення у міністерстві оборони: Данілов повідомив деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Звільнення у міністерстві оборони: Данілов повідомив деталі
Олексій Данілов не бачить у звільненнях в Міноборони «якоїсь катастрофи»
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО Данілов зазначив, що незабаром заступники голови міноборони будуть призначені або перепризначені

У Міністерстві оборони України відбудуться призначення одразу заступників очільника відомства одразу після прибуття Рустема Умєрова із закордонного відрядження. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Наразі справами міністерства займається перший заступник очільника міноборони Олександр Павлюк. Він на місці і відповідає за все, що відбувається у відомстві.

«Це природно: коли є зміна керівництва, то змінюються заступники. Наскільки мені відомо, всі вони без винятку написали заяви про звільнення. Сьогодні Кабінет міністрів ці заяви розглянув... Я думаю, що найближчим часом, відразу після повернення міністра із закордонного відрядження, буде призначено або перепризначено заступників міністра», – додав Данілов.

Сам Данілов не бачить у звільненнях в Міноборони «якоїсь катастрофи».

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр. Зокрема, з посади заступника міністра оборони звільнено Гаврилова Володимира Валеріановича; Замлинського Ростислава Теодозійовича; Маляр Ганну Василівну; Шарапова Дениса Олександровича.

Також уряд звільнив Андрія Шевченка з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції. Віталія Дейнегу  з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. І Ващенка Костянтина  з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

 

Теги: Олексій Данілов Міноборони звільнення

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