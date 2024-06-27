Настав особливий час: Зеленський звернувся до Організації американських держав

Глава держави наголосив, що Україна формує команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру, щоб наблизити справедливий і тривалий мир для українців

Володимир Зеленський: «Зараз для всіх нас настав особливий час. Час, коли ми або відновимо всю силу міжнародного права, щоб договори й конвенції, які визначають правила життя націй»

Президент Володимир Зеленський запросив Організацію американських держав до спільної роботи над розробкою планів дій, заснованих на Формулі миру, щоб наблизити справедливий і міцний мир, забезпечивши надійну стабільність для всіх у світі.

Як зазначив глава держави, Україна формує команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру, щоб наблизити справедливий і тривалий мир для українців, а отже, надійну стабільність для всіх у світі.

«Зараз для всіх нас настав особливий час. Час, коли ми або відновимо всю силу міжнародного права, щоб договори й конвенції, які визначають правила життя націй, справді працювали, або коли правил не буде взагалі і все визначатиме лише сила – лише насильство одних над іншими», – заявив президент під час звернення до Організації американських держав.

Зеленський вказав, що не важливо чи то Латинська Америка чи Африка, Європа чи Азія – усі ми у світі хочемо безпеки від воєн і депортацій, від руйнування наших міст і викрадення наших дітей. Тому необхідно гарантувати цю безпеку. Зробити це, як зауважив Зеленський, можна тільки в єдності.

Саме тому, за словами голови держави, був досягнутий такий успіх – 101 учасник першого Саміту миру. Наразі Україна нарощує підтримку наших зусиль з боку світової спільноти, вказав президент.

«Ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру. Нам потрібні реальні кроки – усе, що може наблизити справедливий і тривалий мир для нас, українців, а отже, надійну стабільність для всіх у світі. І це має бути зроблено справді чесно – не за лаштунками. Мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу. Як і будь-який інший злочинець, кремль хотітиме більшого. Але навіть Росію можна примусити до миру й визнання всіх принципів і цілей Статуту ООН. Я дякую вам за підтримку наших зусиль і запрошую вас до спільної роботи. Щоб уже на другому Глобальному саміті миру ми змогли визначити шлях – шлях, за яким справедливий мир переможе жорстоку війну», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Львова.