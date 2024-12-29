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Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
Нині полковник Денис Білий свою майстерність передає курсантам військової академії в Одесі
фото: скріншот із відео

Полковник Денис Білий продовжує тренування

Військовослужбовець Денис Білий 1999 року встановив рекорд серед армійців із подолання смуги перешкод. Він пройшов її за 1 хвилину 31,7 секунди. Зробити це швидше і досі нікому не вдалося, йдеться в сюжеті каналу «Рада».

Нині полковник Денис Білий є заступником керівника кафедри військової академії в Одесі. Свою майстерність передає курсантам. Крім того, виїжджає і на фронт, де навчає офіцерів. Каже, що й досі продовжує тренування, адже одна з найважливіших навичок на війні – це витривалість.

На смузі перешкод за обмежений час необхідно пройти лабіринт, перестрибнути двометрову стіну, подолати зруйнований міст, драбину та окопи з колодязями. Гарним вважається результат у дві хвилини. Так армійців готують до типового для поля бою рельєфу. Також смуга допомагає долати свої страхи, адже деякі елементи доводиться виконувати на висоті. І, звісно ж, це розвиток фізичних якостей.

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Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про плани збільшити термін підготовки військовослужбовців до участі в бойових діях до двох місяців, забезпечити 14-денну адаптацію новобранців у бригадах та щодо оновлення стандартів ьазової військової підготовки.

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Теги: Кабмін рекорд фронт полковник Олександр Сирський

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