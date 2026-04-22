Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії
«Прогресивна Болгарія» на чолі з Руменом Радевим перемогла на парламентських виборах у Болгарії
фото з відкритих джерел

Україна, за словами Сибіги, очікує що трек добросусідства буде збережений

Україна прагне зберегти динаміку добросусідських відносин із Болгарією та розраховує на незмінність позиції Софії щодо ключових питань - від захисту територіальної цілісності до європейської інтеграції. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

Київ очікує, що офіційна Софія залишатиметься надійним партнером України на шляху до ЄС та в питаннях захисту територіальної цілісності, попри внутрішньополітичні зміни в країні.

«З Болгарією ми хочемо виходити з того, що трек добросусідства буде збережений, що позиція Болгарії буде сталою з точки зору підтримки України на багатьох треках: від територіальної цілісності до нашого членства в Європейському Союзі», – зазначив очільник закордонного відомства Андрій Сибіга.

При цьому Андрій Сибіга наголосив, що кожна країна-член має дотримуватися спільної зовнішньої політики Євросоюзу, і Україна відкрита до конструктивної взаємодії в цьому форматі.

Зауважимо, заяви Андрія Сибіги пролунала на тлі політичних змін у Болгарії, де нещодавно відбулися парламентські вибори. Ці вибори стали восьмими за останні п'ять років і відбулися після масштабної політичної кризи та відставки уряду в грудні 2025 року. Румен Радев, який у січні 2026 року залишив посаду президента, щоб особисто очолити виборчий список, будував кампанію на антикорупційній риториці та критиці європейських реформ.

«Главком» писав, що Центральна виборча комісія Болгарії завершила підрахунок 100% протоколів дострокових парламентських виборів, що відбулися 19 квітня 2026 року. Коаліція «Прогресивна Болгарія» на чолі з колишнім президентом Руменом Радевим впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість мандатів. 

За офіційними даними ЦВК, «Прогресивна Болгарія» набрала 1 444 924 голоси, що становить 44,594% від усіх поданих бюлетенів. Це дозволяє партії самостійно сформувати уряд у 52-му скликанні Національних зборів Болгарії.

Нагадаємо, що Румен Радев склав президентські повноваження на початку 2026 року, позиціонує свою нову політичну силу як антикорупційну та орієнтовану на соціальні зміни. Під час президентства він неодноразово критикував попередні уряди за корупцію та неефективність. Партія «Прогресивна Болгарія» була створена незадовго до виборів і швидко набрала популярність, зокрема серед молодих виборців і діаспори.

До слова, президент України Володимир Зеленський і тимчасовий очільник болгарського уряду Андрей Гюров підписали угоду про безпекову співпрацю. За словами болгарського урядовця, Україна і Болгарія визначили багато різних сфер співпраці в обороні, трансфері технологій, інновації та енергетичному секторі: «Це і вертикаль газу, і також залізничне сполучення між Олександрополісом та Одесою. І це не просто важливо для диверсифікації енергії, але також для всього східного флангу НАТО».

Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України
Путін присвоїв Академії ФСБ ім'я ідеолога «червоного терору»
Путін присвоїв Академії ФСБ ім'я ідеолога «червоного терору»
Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії
Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії
Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів
Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів
Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви
Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви
Міністр закордонних справ розказав, як ЗСУ різко зміцнили переговорні позиції України
Міністр закордонних справ розказав, як ЗСУ різко зміцнили переговорні позиції України

