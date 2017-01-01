Україна відмовила у в'їзді грузинським журналістам
- Сьогодні, 12:51
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Грузія заявляє про п'ять випадків недопуску за останні два дні
Українські прикордонники відмовили у в'їзді в країну журналістам кількох грузинських телеканалів. Про це повідомляє «Перший канал Грузії».
Як заявили телеканалу в посольстві Грузії в Україні, у в'їзді до України було відмовлено трьом співробітникам телеканалу — журналісту Соломії Кокіашвілі, оператору Зазі Шуквані і інженеру Левану Гулбані.
Відзначається, що співробітників грузинського «Першого каналу» спочатку затримали на кілька годин в аеропорту, а потім оголосили про відмову пускати їх на територію країни.
У грузинському диппредставництві стверджують, що українська сторона пояснила недопуск представників ЗМІ заходами безпеки, хоча офіційних коментарів від МЗС не надходило.
У свою чергу, як пише «Грузія онлайн», ще 5 грудня в Україну не були допущені двоє кореспондентів інших грузинських телеканалів — Тамара Нуцубідзе з «Руставі 2» і Вахо Саная з «Пірвелі». Журналісти стверджують, що отримали відмову у в'їзді, оскільки не змогли вказати мету приїзду до Києва.
Раніше повідомлялося, що екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.
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