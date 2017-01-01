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    Україна відмовила у в'їзді грузинським журналістам

    Грузія заявляє про п'ять випадків недопуску за останні два дні
    Українські прикордонники відмовили у в'їзді в країну журналістам кількох грузинських телеканалів. Про це повідомляє «Перший канал Грузії». Як заявили телеканалу в посольстві Грузії в Україні, у в'їзді до України було відмовлено трьом співробітникам телеканалу — журналісту Соломії Кокіашвілі, оператору Зазі Шуквані і інженеру
    • Сьогодні, 12:51
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    Фото: 1tv.ge

    Грузія заявляє про п'ять випадків недопуску за останні два дні

    Українські прикордонники відмовили у в'їзді в країну журналістам кількох грузинських телеканалів. Про це повідомляє «Перший канал Грузії».

    Як заявили телеканалу в посольстві Грузії в Україні, у в'їзді до України було відмовлено трьом співробітникам телеканалу — журналісту Соломії Кокіашвілі, оператору Зазі Шуквані і інженеру Левану Гулбані.

    Відзначається, що співробітників грузинського «Першого каналу» спочатку затримали на кілька годин в аеропорту, а потім оголосили про відмову пускати їх на територію країни.

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    У грузинському диппредставництві стверджують, що українська сторона пояснила недопуск представників ЗМІ заходами безпеки, хоча офіційних коментарів від МЗС не надходило.

    У свою чергу, як пише «Грузія онлайн», ще 5 грудня в Україну не були допущені двоє кореспондентів інших грузинських телеканалів — Тамара Нуцубідзе з «Руставі 2» і Вахо Саная з «Пірвелі». Журналісти стверджують, що отримали відмову у в'їзді, оскільки не змогли вказати мету приїзду до Києва.

    Раніше повідомлялося, що екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

    Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

    Генпрокуратура направила підозру Саакашвілі.

    Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі

     

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