Партія «Народний Фронт» оприлюднила заяву щодо останніх подій навколо Саакашвілі

У «Народному Фронті» прокоментували матеріали, оприлюднені Генпрокуратурою щодо Саакашвілі

У політичній партії «Народний фронт» стверджують, що екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі давно виконує план Кремля. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті «НФ». «Ми не здивовані, що Міхеїла Саакашвілі офіційно підозрюють у злочинній співпраці з Сергієм Курченком —



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Фото: Укрінформ Михайло Саакашвілі на мітингу біля Верховної Ради

У «Народному Фронті» прокоментували матеріали, оприлюднені Генпрокуратурою щодо Саакашвілі

У політичній партії «Народний фронт» стверджують, що екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі давно виконує план Кремля. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті «НФ».

«Ми не здивовані, що Міхеїла Саакашвілі офіційно підозрюють у злочинній співпраці з Сергієм Курченком — банкіром «Сім’ї» Януковича, який нині переховується в Росії й активно колаборує з ФСБ на окупованих територіях. Оприлюднені Генеральною прокуратурою України матеріали стали лише черговим штрихом до картини деструктивної діяльності Саакашвілі», — йдеться у повідомленні.

У «Народному фронті» наголошують: «навіть якби Саакашвілі переслідував лише особисті політичні цілі, - його діяльність однак об’єктивно вигідна Кремлю і супершкідлива для України. Тому ми дуже серйозно поставилися до інформації Генеральної прокуратури й вимагаємо якнайшвидше дати їй правову оцінку».

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

Генпрокуратура направила підозру Саакашвілі.

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