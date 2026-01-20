Заяви президента Зеленського, кадрові рішення, обшуки в мерії Дніпра. Головне за 20 січня 2026

Дайджест новин 20 січня 2026 року

Олександр Кубраков став позаштатним радником глави держави з питань інфраструктури та взаємодії з громадами. Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання внаслідок обстрілу РФ. Також Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної Ради миру.

«Главком» склав добірку головних подій 20 січня.

Олександр Кубраков став радником президента

фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником. Він буде займатися питаннями інфраструктури та відносин із громадами.

Раніше Зеленський зустрівся з ексвіцепрем'єром та обговорив з ним деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України.

Зеленський звільнив Ендрю Романа Мака

фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський звільнив американського юриста Ендрю Романа Мака з посади позаштатного радника. Варто зазначити, що Ендрю Роман Мак отримав посаду позаштатного радника Володимира Зеленського ще у 2019 році.

Мак очолює юридичну фірму Asters у Вашингтоні. Його спеціалізація – супровід міжнародних угод за участю США, України та країн СНД.

Обшуки в мерії Дніпра

Вранці 20 січня правоохоронці прийшли з обшуками до міського голови Дніпра Бориса Філатова. Мер міста поскаржився, що правоохоронці прийшли з обшуками після нічної атаки на Дніпро. За його словами, росіяни пошкодили велику котельню, через що сотні будинків залишилися без тепла.

У пресслужбі Нацполіції повідомили про проведення слідчих дій на території кількох областей. Зокрема, обшуки проводили на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Львівщині у межах кримінального провадження щодо розкрадання грошей під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу

фото з відкритих джерел

Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС. Кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали зранку 20 січня. Наразі усі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції заживлені від об'єднаної енергосистеми України.

Заяви президента Зеленського

фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час онлайнового спілкування із журналістами. Розповів про ситуацію після обстрілів, плани на візит у Давос, а також розповів про ставлення до намірів США на Гренландію.

Глава держави повідомив, що Росія нарощує атаки проти України та свій ракетний потенціал. Водночас в Україні ракет ППО не поменшало.

Україна отримала запрошення до Ради миру

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної Ради миру, ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором.

«Запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням… Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій Раді. І це не стосується цієї Ради миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними. А саме режим Лукашенка», – повідомив Зеленський.

