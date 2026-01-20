Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Заяви президента Зеленського, кадрові рішення, обшуки в мерії Дніпра. Головне за 20 січня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Заяви президента Зеленського, кадрові рішення, обшуки в мерії Дніпра. Головне за 20 січня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 20 січня 2026 року

Олександр Кубраков став позаштатним радником глави держави з питань інфраструктури та взаємодії з громадами. Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання внаслідок обстрілу РФ. Також Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної Ради миру.

«Главком» склав добірку головних подій 20 січня.

Олександр Кубраков став радником президента

Заяви президента Зеленського, кадрові рішення, обшуки в мерії Дніпра. Головне за 20 січня 2026 фото 1
фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником. Він буде займатися питаннями інфраструктури та відносин із громадами.

Раніше Зеленський зустрівся з ексвіцепрем'єром та обговорив з ним деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України.

Зеленський звільнив Ендрю Романа Мака

Заяви президента Зеленського, кадрові рішення, обшуки в мерії Дніпра. Головне за 20 січня 2026 фото 2
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський звільнив американського юриста Ендрю Романа Мака з посади позаштатного радника. Варто зазначити, що Ендрю Роман Мак отримав посаду позаштатного радника Володимира Зеленського ще у 2019 році.

Мак очолює юридичну фірму Asters у Вашингтоні. Його спеціалізація – супровід міжнародних угод за участю США, України та країн СНД.

Обшуки в мерії Дніпра

Вранці 20 січня правоохоронці прийшли з обшуками до міського голови Дніпра Бориса Філатова. Мер міста поскаржився, що правоохоронці прийшли з обшуками після нічної атаки на Дніпро. За його словами, росіяни пошкодили велику котельню, через що сотні будинків залишилися без тепла.

У пресслужбі Нацполіції повідомили про проведення слідчих дій на території кількох областей. Зокрема, обшуки проводили на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Львівщині у межах кримінального провадження щодо розкрадання грошей під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу

Заяви президента Зеленського, кадрові рішення, обшуки в мерії Дніпра. Головне за 20 січня 2026 фото 3
фото з відкритих джерел

Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС. Кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали зранку 20 січня. Наразі усі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції заживлені від об'єднаної енергосистеми України.

Заяви президента Зеленського

Заяви президента Зеленського, кадрові рішення, обшуки в мерії Дніпра. Головне за 20 січня 2026 фото 4
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час онлайнового спілкування із журналістами. Розповів про ситуацію після обстрілів, плани на візит у Давос, а також розповів про ставлення до намірів США на Гренландію.

Глава держави повідомив, що Росія нарощує атаки проти України та свій ракетний потенціал. Водночас в Україні ракет ППО не поменшало.

Україна отримала запрошення до Ради миру

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної Ради миру, ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором.

«Запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням… Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій Раді. І це не стосується цієї Ради миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними. А саме режим Лукашенка», – повідомив Зеленський.

Інші важливі новини

  • У Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла.
  • Федоров анонсував появу дроново-штурмових підрозділів.
  • СБУ відкрила справу про держзраду проти політтехнолога Петрова.

Читайте також:

Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський Олександр Кубраков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
27 грудня, 2025, 13:26
Трамп зробив першу заяву після переговорів з Зеленським
Трамп зробив першу заяву після переговорів з Зеленським
28 грудня, 2025, 23:57
Головні заяви Трампа та Зеленського
Головні заяви Трампа та Зеленського
29 грудня, 2025, 00:28
Впсиль Малюк керував відомством з липня 2022 року
Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку
5 сiчня, 13:36
Лідери країн говорили про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією
Президент України обговорив із лідеркою Молдови спільний шлях до ЄС
7 сiчня, 19:19
5 січня очільник Служби безпеки Василь Малюк подав у відставку
Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Малюка
13 сiчня, 10:23
Раніше урядовець був заступником Михайла Федорова
Уряд призначив тимчасового очільника Мінцифри
15 сiчня, 12:17
Магомедова звільнено з посади
Звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
31 грудня, 2025, 17:25
Президент доручив збільшити можливості імпорту електрики
В Україні скасують комендантську годину? Президент дав доручення уряду
14 сiчня, 20:10

Події в Україні

В окупованому Дебальцевому уражено склад боєприпасів (відео)
В окупованому Дебальцевому уражено склад боєприпасів (відео)
Названо російських хірургів, які могли випалити на тілі українського бранця «слава России»
Названо російських хірургів, які могли випалити на тілі українського бранця «слава России»
Заяви президента Зеленського, кадрові рішення, обшуки в мерії Дніпра. Головне за 20 січня 2026
Заяви президента Зеленського, кадрові рішення, обшуки в мерії Дніпра. Головне за 20 січня 2026
Як будуть вимикати світло 21 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 21 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники?
Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники?
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Сьогодні, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Сьогодні, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Сьогодні, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua