Польща може обмежити доступ іноземців до ринку праці: подробиці

У Польщі ретельніше хочуть слідкувати за доступом іноземців на ринок праці

Польща хоче реформувати систему видачі національної візи з метою навчання

Уряд Польщі представив проєкт щодо внесення змін до деяких законів «з метою усунення порушень у візовій системі Польщі».

Зокрема, проєкт говорить про реформування системи видачі національної візи з метою навчання. Так, у разі прийняття поправок абітурієнт повинен надати свідоцтво про навчання, нострифіковане через NAWA (Польська національна агенція академічного обміну, – «Главком»).

Також він повинен буде продемонструвати знання мови, якою відбувається навчання, як мінімум на рівні B2. Міністр освіти визначить, які документи підтверджуватимуть рівень мови.

Серед інших пропозицій:

Включити до бази POL-on ( інтегрована мережа інформації про науку та вищу освіту, – «Главком») список людей, прийнятих на навчання, та надати до неї доступ міністру закордонних справ та консулів;

Впровадити правило, згідно з яким голова університету негайно повідомляє консула, який видав візу студенту, що студент не виконує обов'язків з навчання;

Відмовляти у видачі студентських віз або, навіть, відкликати вже видані, якщо освітня установа діє головним чином для «полегшення незаконного в'їзду чи перебування студентів на території Польщі». Під підозру потраплять виші, де навчаються виключно іноземці.

Зміни у видачі дозволів на роботу

Також влада думає над обмеженнями на доступ іноземців до ринку праці.

Зокрема, планується відмовляти іноземцям у видачі дозволу на роботу, у тому числі сезонну, якщо обставини вказують, що заява була складена без реальної на це потреби.

Наприклад, є підстави думати, що дозвіл на роботу використовуватиметься іноземцем з іншою метою. Або якщо компанія не виконує своїх зобов'язань щодо ведення бізнесу або доручення роботи іншим особам.

Також планується ввести обов'язок для наймачів, які доручають іноземцям роботу, повідомляти воєводу протягом 7 днів, якщо:

іноземець не почав працювати протягом місяця з початку дії дозволу на роботу;

зробив перерву у роботі терміном, перевищує один місяць;

зробив перерву у роботі терміном, перевищує один місяць; закінчив роботу раніше, ніж за місяць до закінчення терміну дії дозволу працювати.

Також у планах змінити розмір штрафу для роботодавців: чим більше нелегально працевлаштованих іноземців, тим більший штраф.

До слова, українські біженці у Польщі повинні дотримуватися нового правила – шкільного обов'язку для дітей відповідного віку. До батьків, чиї діти не ходитимуть до школи, передбачені санкції. Міністерство народної освіти Польщі дало роз'яснення, які суми штрафів загрожують українцям за порушення вимог.