Україна завершила ратифікацію Римського статуту

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його

Україна зробила останній формальний крок для ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, передавши на зберігання ратифікаційну грамоту. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра.

Мудра разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею депонувала ратифікаційну грамоту на зберігання в депозитарій Римського статуту.

«Тепер Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням», – додала вона.

До відома, Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його.

Зазначимо, що 24 серпня Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Перед цим, на засіданні 21 серпня Верховна Рада підтримала ратифікацію Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще називають Римським статутом. Документ підтримав 281 народний обранець.

Згодом президент Володимир Зеленський 22 жовтня підписав другий закон, необхідний для впровадження в Україні дії Римського статуту. Цей закон спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найбільш тяжкі міжнародні злочини.