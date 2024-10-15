Мішель запросив Зеленського представити план перемоги на саміті Ради ЄС

17-18 жовтня у Брюсселі відбудеться зустріч Європейської ради, під час якої лідери ЄС обговорять розвиток ситуації в Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів країн-членів ЄС. Про це очільник Євроради повідомив у соцмережі Х.

«Запросив президента Володимира Зеленського на саміт Європейської ради у четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України і представити свій План перемоги», – написав Мішель.

17-18 жовтня у Брюсселі відбудеться зустріч Європейської ради, під час якої лідери ЄС обговорять розвиток ситуації в Україні та інші найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики Європейського Союзу.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що цього тижня буде публічно представлений План перемоги.