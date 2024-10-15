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Мішель запросив Зеленського представити план перемоги на саміті Ради ЄС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мішель запросив Зеленського представити план перемоги на саміті Ради ЄС
Шарль Мішель запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів країн-членів ЄС
фото: Офіс президента України

17-18 жовтня у Брюсселі відбудеться зустріч Європейської ради, під час якої лідери ЄС обговорять розвиток ситуації в Україні 

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів країн-членів ЄС. Про це очільник Євроради повідомив у соцмережі Х. 

«Запросив президента Володимира Зеленського на саміт Європейської ради у четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України і представити свій План перемоги», – написав Мішель.

17-18 жовтня у Брюсселі відбудеться зустріч Європейської ради, під час якої лідери ЄС обговорять розвиток ситуації в Україні та інші найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики Європейського Союзу.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що цього тижня буде публічно представлений План перемоги.

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Теги: саміт Володимир Зеленський Офіс президента соцмережі

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