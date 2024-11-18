МЗС Ізраїлю пропонує віддати Україні російську зброю, захоплену в ХАМАСу та «Хезболли»

Зазначається, що ініціаторами законопроєкту, який може дозволити передавати російську зброю Україні, стали заступниця МЗС Ізраїлю та член Кнесету

До Кнесету подано законопроєкт, який дозволяє передавати українській армії зброю, захоплену під час ізраїльських операцій проти бойовиків палестинського угруповання ХАМАС і ліванської «Хезболли». Про це повідомляє Times of Israel.

Видання наводить слова посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, який привітав таку ініціативу, зазначивши, що Україна та Ізраїль борються з «тими самими ворогами».

Як зазначив Корнійчук, Росія «заохочує» Іран, «Хезболлу» і ХАМАС убивати ізраїльських громадян і солдатів за допомогою своєї зброї.

«Що ще має статися, щоб держава Ізраїль прокинулася й усвідомила, що Росія діє агресивно проти Ізраїлю за лаштунками, через партнерів по осі зла, і що Україна та Ізраїль борються з одними й тими самими ворогами», – сказав Корнійчук і висловив сподівання, що парламент Ізраїлю ухвалить закон.

Ізраїльська агенція TPS повідомляє, що ініціаторами законопроєкту, який може дозволити передавати російську зброю Україні, стали заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель та член Кнесету Дан Ілуз.

Водночас Times of Israel стверджує, що уряд країни відмовлявся постачати зброю в Україну протягом всієї її війни проти Росії. Тому, мовляв, немає жодних ознак того, що ця політика зміниться.

Нагадаємо, 17 листопада, в неділю, ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану, Бейруту. В результаті атаки був ліквідований головний пропагандист і прес-секретар терористичної організації «Хезболла» Мохаммед Афіф.

До слова, ліванське ісламське угруповання «Хезболла» розглядає пропозицію США та Ізраїлю щодо припинення вогню. Це свідчить про активізацію дипломатичних зусиль для завершення конфлікту в цьому регіоні Близького Сходу.