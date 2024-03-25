McDonaldʼs закриває всі заклади у курортній державі: причина в чистоті
McDonaldʼs може повернутися на острів, але лише із новим франчайзером
Через розірвання угоди із місцевим партнером, McDonaldʼs закриває всі 12 ресторанів на острівній державі Шрі-Ланка у Індійському океані. Про це повідомляє Reuters.
«Материнська компанія вирішила розірвати угоду з франчайзером через стандартні проблеми», – повідомив Санат Віджевардан, адвокат McDonald's.
Договір був припинений ще в середу, але ресторани працювали декілька днів після розірвання угоди, аби у відвідувачів була можливість «попрощатися» із закладом.
Однак, деякі ЗМІ повідомили, що McDonald's подав до суду на Abans через звинувачення в поганій гігієні. Адвокат McDonald's повідомив, що компанія може повернутись на острів, але лише із новим франчайзером.
На своєму вебсайті компанія Abans повідомляє, що вперше почала співпрацювати з McDonald's у 1998 році.
Стало відомо, що у Японії McDonald's випустив парфуми з ароматом картоплі фрі. Загалом представлено три «смаки»: класичний, а також – картопля з приправою з умебоші, водоростей та солі та з приправою з часнику, чорного перцю та майонезу.
Нагадаємо, Міністр Кулеба та держсекретар США Блінкен разом відвідали McDonald’s. Ентоні Блінкен замовив картоплю-фрі, а міністр Кулеба – пиріг із вишнею. Замовлення оплачував український міністр, пише «Голос Америки».
Кулеба розповів журналістам, що особисто дзвонив Блінкену і говорив, що через тимчасовий вихід McDonald's з українського ринку багато людей втратили роботу. Ця розмова стала початком повернення мережі в Україну.
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