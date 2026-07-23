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Уповноважений президента назвав головний висновок 21-го пакета санкцій проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уповноважений президента назвав головний висновок 21-го пакета санкцій проти РФ
Власюк: Ми вже працюємо над 22-м пакетом
фото: glavcom.ua

Владислав Власюк: Значна частка пропозицій у цьому пакеті – це прямий результат аналітики та роботи української команди

Головним висновком ухвалення 21-го пакета санкцій проти РФ стало те, що Євросоюз продемонстрував здатність знаходити компроміси й посилювати тиск. Про це наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Главкому».

«Головний висновок прийнятого 21 санкційного пакета – Євросоюз учергове довів, що здатен доходити компромісів і тиснути далі. Звісно, не обійшлося без суперечок: окремі партнери знову намагалися політизувати свої прибутки від логістики російських енергоносіїв (зокрема щодо перевезення СПГ). Також з остаточного проєкту вилучили патріарха РПЦ Кирила та засновника «Лукойлу» Вагіта Алекперова. Але ключові та принципові речі вдалося відстояти», – зауважив Власюк.

Уповноважений президента з питань санкційної політики пояснив, що до 21-го пакета увійшло:

  • Замороження цінової стелі на нафту ($44,1/барель). «На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС «заморозив» перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше», – підкреслив Власюк.
  • Тіньовий флот: до списку додають ще 50 суден. Вперше під санкції потрапляє супутня інфраструктура – заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із «Ямалу» до Китаю.
  • Фінансовий сектор. «Дуже масштабна історія – розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з'явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС», – підкреслив посадовець.
  • ВПК та торгівля. Заборонено експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів.
  • Персональні обмеження та комбатанти. Під санкції потрапили майже 250 фізичних та юридичних осіб. Також уперше запроваджується заборона на в'їзд до ЄС для російських військових, які безпосередньо брали участь у війні проти України.

«Хочу підкреслити, значна частка пропозицій у цьому пакеті – це прямий результат аналітики та роботи української команди. Ми систематично передавали партнерам пріоритети, докази про схеми обходу санкцій через треті країни та нові компоненти в російській зброї. Дякуємо партнерам за роботу та системну підтримку. Ми вже працюємо над 22-м пакетом та окремими фокусними рішеннями – зокрема щодо причетних до депортації українських дітей та організаторів псевдовиборів на окупованих територіях», – підсумував Власюк.

Нагадаємо, члени Комітету постійних представників Європейського Союзу (Coreper) змогли дійти згоди щодо 21-го пакету санкцій проти Росії.

Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення рішення щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. За її словами, пакет фокусується на економічній базі Росії

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Теги: Владислав Власюк санкції

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