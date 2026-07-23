Уповноважений президента назвав головний висновок 21-го пакета санкцій проти РФ

Владислав Власюк: Значна частка пропозицій у цьому пакеті – це прямий результат аналітики та роботи української команди

Головним висновком ухвалення 21-го пакета санкцій проти РФ стало те, що Євросоюз продемонстрував здатність знаходити компроміси й посилювати тиск. Про це наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Главкому».

«Головний висновок прийнятого 21 санкційного пакета – Євросоюз учергове довів, що здатен доходити компромісів і тиснути далі. Звісно, не обійшлося без суперечок: окремі партнери знову намагалися політизувати свої прибутки від логістики російських енергоносіїв (зокрема щодо перевезення СПГ). Також з остаточного проєкту вилучили патріарха РПЦ Кирила та засновника «Лукойлу» Вагіта Алекперова. Але ключові та принципові речі вдалося відстояти», – зауважив Власюк.

Уповноважений президента з питань санкційної політики пояснив, що до 21-го пакета увійшло:

Замороження цінової стелі на нафту ($44,1/барель). «На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС «заморозив» перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше», – підкреслив Власюк.

($44,1/барель). «На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС «заморозив» перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше», – підкреслив Власюк. Тіньовий флот : до списку додають ще 50 суден. Вперше під санкції потрапляє супутня інфраструктура – заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із «Ямалу» до Китаю.

: до списку додають ще 50 суден. Вперше під санкції потрапляє супутня інфраструктура – заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із «Ямалу» до Китаю. Фінансовий сектор . «Дуже масштабна історія – розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з'явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС», – підкреслив посадовець.

. «Дуже масштабна історія – розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з'явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС», – підкреслив посадовець. ВПК та торгівля . Заборонено експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів.

. Заборонено експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів. Персональні обмеження та комбатанти. Під санкції потрапили майже 250 фізичних та юридичних осіб. Також уперше запроваджується заборона на в'їзд до ЄС для російських військових, які безпосередньо брали участь у війні проти України.

«Хочу підкреслити, значна частка пропозицій у цьому пакеті – це прямий результат аналітики та роботи української команди. Ми систематично передавали партнерам пріоритети, докази про схеми обходу санкцій через треті країни та нові компоненти в російській зброї. Дякуємо партнерам за роботу та системну підтримку. Ми вже працюємо над 22-м пакетом та окремими фокусними рішеннями – зокрема щодо причетних до депортації українських дітей та організаторів псевдовиборів на окупованих територіях», – підсумував Власюк.

Нагадаємо, члени Комітету постійних представників Європейського Союзу (Coreper) змогли дійти згоди щодо 21-го пакету санкцій проти Росії.

Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення рішення щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. За її словами, пакет фокусується на економічній базі Росії