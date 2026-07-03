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Друга квартира пропагандиста Лебедєва в Києві не знайшла покупця – ціну знизили

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Друга квартира пропагандиста Лебедєва в Києві не знайшла покупця – ціну знизили
Квартира на вул. Саксаганського, яку конфіскували у друга Артемія Лебедєва
фото: Фонд державного майна

Новий аукціон із продажу помешкання на Саксаганського призначили на 20 липня

Фонд державного майна України повторно виставив на торги квартиру в центрі Києва, яка формально належала другові російського пропагандиста Артемія Лебедєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему Prozorro.Продажі.

Ціну знизили вдвічі

Ідеться про дворівневу квартиру площею 193,2 м² на вул. Саксаганського. Стартова ціна лота на новому аукціоні становить 7,075 млн грн – це майже вдвічі менше, ніж на попередніх торгах 30 червня, де помешкання пропонували за 14,1 млн грн. Покупця тоді не знайшлося, і Фонд держмайна виставив квартиру повторно вже за нижчою вартістю. Аукціон відбудеться 20 липня.

Квартира складається з:

  • передпокою, вітальні, двох кабінетів, кухні, двох санвузлів, трьох балконів і комірки на першому рівні;
  • кабінету, спальні та комірки – на другому рівні.

Житлова площа помешкання – 40 м², загальний стан, за оцінкою ФДМУ, задовільний.

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фото: Фонд державного майна

Кому належала квартира

На відміну від першого помешкання Лебедєва на Ярославовому Валу, друга квартира на Саксаганського була оформлена не на самого пропагандиста, а на його друга-програміста – за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Обидва об'єкти конфіскував Вищий антикорупційний суд у липні 2023 року.

Артемій Лебедєв – російський дизайнер, блогер і пропагандист. У січні 2022 року указом президента Володимира Зеленського в дію ввели рішення РНБО про санкції проти нього – за підтримку російської пропаганди та поширення фейків про Україну з 2014 року. У березні 2023 року СБУ повідомила Лебедєву про підозру за виправдовування збройної агресії РФ: за даними слідства, влітку 2022-го він незаконно відвідав окуповані Донецьк, Маріуполь, Мелітополь та територію Запорізької атомної електростанції, а відзняте видав за репортажі для російських пропагандистських медіа. Того ж року YouTube заблокував його канал через підтримку військової агресії Росії проти України.

Нагадаємо, першу квартиру Лебедєва – 138,5 м² на Ярославовому Валу з видом на Золоті ворота – вже продали на аукціоні 30 червня за 13,5 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ «Центр досліджень безпілотних систем». Кошти від продажу санкційного майна Лебедєва спрямовують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Теги: Маріуполь пропагандист Мелітополь блогер YouTube майно квартира аукціон Антикорупційний суд ProZorro Донецьк санкції дизайнер

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