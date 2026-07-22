Стало відомо, яка країна зірвала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Греція наполягає на виключенні із санкцій заборони на транспортування російського скрапленого газу

Комітет постійних представників Європейського Союзу (Coreper) не зміг досягти консенсусу щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. Обговорення продовжиться 23 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Європейську правду».

За словами співрозмовників видання серед дипломатів ЄС, головною перешкодою залишається позиція Греції.

«Сьогодні Coreper не знайшов консенсус щодо 21-го пакета санкцій, оскільки Греція продовжує наполягати на вилученні з пакета повної заборони на надання послуг з транспортування російського скрапленого газу, зокрема у треті країни. Дискусія продовжиться завтра вранці», – повідомив один зі співрозмовників видання.

Питання щодо нового пакета санкцій було першим у порядку денному засідання Coreper 22 липня. Однак після початкового обговорення посли держав-членів ЄС не змогли досягти згоди та перенесли розгляд на вечір.

Після понад двох годин переговорів учасники засідання вирішили оголосити перерву та продовжити дискусію вранці четверга, 23 липня.

Нагадаємо, у Євросоюзі зайшли у глухий кут переговори щодо 21 пакету антиросійських санкцій, тому наразі Брюссель розглядає як мінімум три сценарії його можливого ухвалення.

Раніше Греція пояснила, чому не підтримала 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. В Афінах заявили, що запропоновані обмеження мають не лише посилювати тиск на Москву, а й не створювати додаткових ризиків для економіки країн ЄС.